Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία (βίντεο)

Κάτοικοι του νησιού αναζήτησαν καταφύγιο ωσότου να αρθεί η προειδοποίηση για τον κίνδυνο να χτυπήσει τσουνάμι.



Σεισμός 7,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά της Σουμάτρας της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS), υποχρεώνοντας κατοίκους του νησιού να αναζητήσουν καταφύγιο σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο ωσότου να αρθεί η προειδοποίηση για τον κίνδυνο να χτυπήσει τσουνάμι.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα θύματα ή υλικές ζημιές.

«Ο σεισμός ήταν τόσο δυνατόν που δυσκολευτήκαμε να σηκωθούμε και να βγούμε έξω», είπε ο Πατρίζ Σανένε, 34 ετών, κάτοικος του Σιμπέρουτ, του μεγαλύτερου από τα νησιά Μεντάβαι. «Δυσκολευτήκαμε να βγούμε από το σπίτι, χρειάστηκε να πιαστούμε από τοίχους».

«Ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός (...) φέτος. Νόμιζα πως θα γινόταν τσουνάμι. Ευχαριστώ τον θεό που δεν είχαμε τσουνάμι», πρόσθεσε.

Η ινδονησιακή υπηρεσία γεωφυσικής (BMKG) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο να χτυπήσει τσουνάμι, που ήρε έπειτα από περίπου δύο ώρες.

Στην Ινδονησία καταγράφεται έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα εξαιτίας της θέσης της πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.

Ο φονικότερος σεισμός στην Ινδονησία έγινε στα ανοικτά της Σουμάτρας την 26η Δεκεμβρίου 2004, όταν έχασαν τη ζωή τους πάνω από 230.000 άνθρωποι όχι μόνο στην ίδια τη χώρα, αλλά ως ακόμη τη Σρι Λάνκα, την Ινδία και την Ταϊλάνδη, όπου χτύπησαν γιγαντιαία θαλάσσια σεισμικά κύματα. Το τσουνάμι ξεπερνούσε σε ύψος τα 30 μέτρα όταν χτύπησε την ακτογραμμή της Μπάντα Ατσέχ, στη βόρεια Σουμάτρα. Ο σεισμός που το προκάλεσε είχε ισχύ 9,1 βαθμών.

