Εκλογές - Τσίπρας: Μία κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί ακόμα και με την ανοχή

Γιατί επιμένει να γίνει ντιμπέιτ μεταξύ του ίδιου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι είπε για τις θέσεις του ΜέΡΑ25 και το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα.



«Δεν υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας των τραπεζών, υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας των νοικοκυριών», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του, στον Alpha.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει και μπορεί», απαντώντας έτσι στο ερώτημα γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι δεν αρκεί μόνο να είσαι άφθαρτος και διαφορετικός όταν θες να κυβερνήσεις τη χώρα και η εμπειρία είναι πολύ χρήσιμη, γιατί «ο κόσμος θέλει αλλαγή και σιγουριά». Πρόσθεσε ότι έχει την εμπειρία διακυβέρνησης της χώρας «στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και ότι κατάφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει τη χώρα απ' τα μνημόνια και να ρυθμίσει το χρέος, όμως «ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπήρξαν προσδοκίες ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα δεν πήγαν όμως καλύτερα». Σημείωσε πως το συναίσθημα που συναντά όπου βρίσκεται είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν, όπως η μεσαία τάξη, και άλλοι που στοχοποιήθηκαν, όπως οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.

Ερωτηθείς γιατί επιμένει να γίνει ντιμπέιτ και μεταξύ του ίδιου με τον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι «το δίλημμα της κάλπης ‘Τσίπρας ή Μητσοτάκης' το έβαλε ο κ. Μητσοτάκης και όταν βάζεις αυτό το δίλημμα πρέπει να είσαι ανοικτός να συγκριθείς με αυτόν που θεωρείς ότι είναι ο βασικός σου αντίπαλος». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε προτείνει ντιμπέιτ και τότε μόνο μεταξύ τους, με τον κ. Μεϊμαράκη και αυτό είχε οφελήσει τον πολιτικό διάλογο. Γιατί, όπως πρόσθεσε, οι πολίτες θέλουν να δουν τις προτάσεις και τον πολιτικό λόγο. Σχολίασε ότι και ο Μακρόν με την Λεπέν είχαν ανοικτό διάλογο, όχι στημένο ντιμπέτι, σημειώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης το αρνήθηκε το 2019 και το αρνείται και τώρα». «Προφανώς και να πάμε όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε αλλά συνήθως, ειδικά με αυτούς τους αυστηρούς όρους αυτές οι συζητήσεις ειναι και λίγο ‘σούπα' και δεν καταλαβαίνει κι ο κόσμος πολλά πράγματα», συνέχισε. «Γιατί να μην έρθεις σε ανοικτό ουσιαστικό διάλογο, όχι αντιπαράθεση με την έννοια της σύγκρουσης στα μαρμαρένια αλώνια, διάλογο να καταλάβει ο κόσμος τις θέσεις μας; Τι φοβάται;», είπε.

Ο κ. Τσίπρας αναρωτήθηκε πως ο κ. Μητσοτάκης, «που θέλει να λέει ότι έχει ευρωπαϊκό προφίλ», δαιμονοποιεί τις κυβερνήσεις συνεργασίας, που γίνονται σε όλη την Ευρώπη.

Ερωτηθείς για τις θέσεις του ΜέΡΑ25 και του Γ. Βαρουφάκη κι αν αυτές επηρεάζουν ενδεχόμενη συνεργασία, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόγραμμα και τι ακριβώς έχει πει ο κ. Βαρουφάκης. Τόνισε ότι «οι κυβερνήσεις συνεργασίας γίνονται σε προγραμματική βάση συμφωνημένη, δεν μπορεί σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας αυτός που θα έχει 3% ή 4% να είναι βάλει τους όρους του, είναι αστείο».

Υπογράμμισε ότι «εμείς απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής, πλατιάς συνεργασίας και ισχυρής απήχησης στην κοινωνία στη βάση προγράμματος που θα έχει συμφωνηθεί». Ανέφερε ότι «δεν θέλω εκ των προτέρων να αποκλείσω κανέναν» και ότι «υπάρχουν πολλοί τρόποι να στηριχτεί μια κυβέρνηση είτε με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτή είτε με την ανοχή του». «Πριν από τέσσερις μέρες ήμουν με τον Καγκελάριο Σολτς, πιστεύετε ότι με δέχτηκε για να συζητήσουμε για την προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης στη χώρα αν νόμιζε ότι στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε τέτοιες προτάσεις; Είναι νομίζω αστείο». «Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για τη χώρα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας των τραπεζών, υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας των νοικοκυριών».

Σκέρτσος: Ο Τσίπρας εξακολουθεί άλλα να λέει και άλλα να κάνει.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρας ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Προφανώς δεν μας εκπλήσσει. Χθες από την Κω -και σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη- εξήγγειλε την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα και ιδιωτών γιατρών στις νησιωτικές περιοχές όταν υπάρχει ανάγκη. Να του θυμίσουμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση με το άρθρο 56 του νόμου 4931/2022 «Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας από ιδιώτες παρόχους και ιδιώτες ιατρούς σε έκτακτες ανάγκες» και το άρθρο 7 του νόμου 4999/2022 «Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με καθεστώς μερικής απασχόλησης».



Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν στήριξε αυτή τη ρύθμιση στη Βουλή και είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι προβαίνει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Έρχεται τώρα να προτείνει αυτό που πολέμησε. Δεν πιστεύουμε ότι μετάνιωσε, απλώς συνεχίζει να κάνει καλά αυτό που ξέρει, να κοροϊδεύει τους πολίτες. Και κάτι ακόμα. Δεν ακούσαμε τον κ. Τσίπρα να λέει κάτι για το μεταναστευτικό στην Κω, που είχε δοκιμαστεί σκληρά από τις μεταναστευτικές ροές και την ασυνάρτητη πολιτική -«η θάλασσα δεν έχει σύνορα»- των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ίσως γιατί η δική μας κυβέρνηση έδωσε λύση στο πρόβλημα και η σύγκριση είναι καταλυτική. Όσο για την απάντηση σχετικά με το σχέδιο «Δήμητρα» του πιθανού κυβερνητικού εταίρου του Γ. Βαρουφάκη, μάλλον ήταν κάτι σαν «στρίβειν δια του Βερολίνου». Ένα απλό «όχι, ευχαριστώ» θα ήταν πιο άμεσο και αποτελεσματικό. Αλλά δεν το ακούσαμε».





