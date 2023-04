Οικονομία

Μύκονος: Νέες συλλήψεις για παράνομες οικοδομικές εργασίες

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις οικοδομικές εργασίες, στην περιοχή της Μυκόνου.

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εργασίες χωρίς άδεια σε γνωστό beach bar στην Μύκονο προχώρησαν την Δευτέρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι οι τέσσερις άνδρες, δύο Έλληνες 54 και 59 ετών και δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές 44 και 37 ετών, εντοπίστηκαν να προβαίνουν σε οικοδομικές εργασίες σε υπαίθριο χώρο.

Ο 54χρονος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας της παραπάνω επιχείρησης δήλωσε ότι κατ’ εντολήν του λάμβαναν χώρα οι εργασίες και ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια από τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης καταγγελιών και στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης διαπιστώθηκε ότι, οι δράστες προέβαιναν σε εργασίες ανέγερσης τοιχίου χωρίς άδεια σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας αλλοδαπός διέμενε, απασχολούταν-εργαζόταν παράνομα και σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής στη χώρα του.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκαν, ενώ για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ενημερώθηκαν οι συναρμόδιες Υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στον Πάνορμο σε γνωστό μπαρ της Μυκόνου στου οποίου τον ιδιοκτήτη βεβαιώθηκε πρόστιμο 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην οροφή του πασίγνωστου beach bar στον Πάνορμο βρίσκονταν τουλάχιστον 30 εργάτες που απομάκρυναν ξύλινες κατασκευές που χρησιμοποιούνταν ως σκέπαστρα του καταστήματος

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το κλιμάκιο των επιθεωρητών του υπουργείου Περιβάλλοντος, παρανομούσε από το 2017, έχοντας αυθαίρετες κατασκευές δίπλα στον αιγιαλό, μπάζωμα ρέματος και άλλες παράνομες κατασκευές.

Για να κερδίσουν λίγα τετραγωνικά εκμεταλλεύσιμης γης, οι επιχειρηματίες, σπάνε μέχρι και τα βράχια. Η ασυδοσία και η αυθαιρεσία «ζουν και βασιλεύουν» στο νησί των ανέμων. Ιδιοκτήτες καταστημάτων αλλά και οικοπέδων προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν τετραγωνικά.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 η δημοτική Σύμβουλος, Άννα Καμμή, «σπάνε βράχια για το τετραγωνικό κοστίζει πολύ ακριβά».

Την ίδια ώρα, στην παραλία Ψαρρού οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ακόμη και στο διώροφο, που σύμφωνα από τους ελεγκτές πρέπει να κατεδαφιστεί εάν δεν προσκομιστεί η οικοδομική άδεια.

