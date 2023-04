Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Ηλιάδης: Θα συνεχίσω να είμαι η φωνή της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Τι δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων για τις μεταμοσχεύσεις και για την πολύκροτη υπόθεση, πριν βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αλέξη Κούγια. Δηκτικά σχόλια έκανε ο ποινικολόγος.

«Οι παιδικές καρδιές δεν αγοράζονται αλλά δωρίζονται», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας Ανδρέας Ηλιάδης, θέλοντας να απαντήσει σε υπόνοιες για «εμπόριο οργάνων» που άφησε στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΜΟΔ η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Προσερχόμενος στο δικαστήριο όπου θα συνεχίσει την κατάθεση του ο κ. Ηλιάδης, μέλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους τόνισε πως «θα συνεχίσω να είμαι η φωνή της Τζωρτζίνας», καθώς ήταν εκείνος και η ομάδα του που ανέλαβαν στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας το παιδί, μετά την ανακοπή που είχε υποστεί στο Καραμανδάνειο τον Απρίλιο του 2021.

Ο κ. Ηλιάδης, ο οποίος στην προηγούμενη συνεδρίαση, της 6ης Απριλίου, του ΜΟΔ δέχθηκε ερωτήσεις από τον συνήγορο της κατηγορουμένης σχετικά με «εμπόριο οργάνων» και «επιλεκτικές εξαγωγές μοσχευμάτων», δήλωσε λίγο πριν ξεκινήσει σήμερα την κατάθεσή του:

«Οι παιδικές καρδιές δεν αγοράζονται, αλλά δωρίζονται. Ήρθα να καταθέσω τον καθαρό ιατρικό μου λόγο, την καθαρή ιατρική αλήθεια. Θέλω και θα συνεχίσω να είμαι η φωνή της Τζωρτζίνας. Ασυντόνιστοι μεταξύ τους ιατρικοί όροι που δε μπορούν με τίποτα να ενωθούν, δημιουργούν παρεξηγήσεις. Σήμερα βρίσκονται στο ακροατήριο μέλη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας».

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου ο κ. Ηλιάδης είχε κληθεί να επιβεβαιώσει ότι «στέλνει όργανα στο εξωτερικό», ερώτηση που είχε προκαλέσει την αγανάκτηση και την σε έντονο ύφος απάντηση του: «Ο Ηλιάδης δεν είναι κούριερ για να μεταφέρει όργανα. Είμαι περήφανος που είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων. Είναι προσβολή όσα είπε ο συνήγορος και απαιτώ να ανακαλέσετε! Είμαι μέλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Προσβάλλετε τους ανθρώπους που δώρισαν όργανα!».?

Δηκτικά ήταν πάντως τα σχόλια του Αλέξη Κούγια, σε δηλώσεις που έκανε πριν ξεκινήσει η σημερινή ακροαματική διαδικασία:

