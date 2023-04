Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η “σουρτούκο” Αφροδίτη, ο ανάδρομος Ερμής και οι προβλέψεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.



«Έχουμε πάρα πολλά αντιφατικά πράγματα» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη.

Η αστρολόγος προσέθεσε ότι υπάρχει η «γλυκιά Σελήνη στον Καρκίνο», ενώ μίλησε και για την Αφροδίτη την «σουρτούκο», η οποία θέλει να βγούμε έξω και να διασκεδάσουμε.

Η Λίτσα Πατέρα, ωστόσο, αναφέρθηκε και στον ανάδρομο Ερμή, ο οποίος όπως είπε τα κάνει όλα λάθος και πολλά ψέματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Σημείωσε πάντως, ότι ο Δίας μας δίνει δύναμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





