Τουρκία - Εκλογές: “Σταθερά δεύτερος” ο Ερντογάν στα γκάλοπ

Τι δείχνει η “ακτινογραφία” των δημοσκοπήσεων που έγιναν τον Απρίλιο από δέκα εταιρείες έρευνας γνώμης στην Τουρκία.

Μόλις 19 ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, το Euronews υπολόγισε τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων του Απριλίου των εταιρειών δημοσκοπήσεων Metropoll, Gezici, ORC, ALF, Optimar, SONAR, MAK, Aksoy, AR-G και Yoneylem.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προηγείται σε 8 στις 10 δημοσκοπήσεις, ενώ ο Ερντογάν βρίσκεται στην πρώτη θέση σε δύο δημοσκοπήσεις (Optimar και SONAR).

Μετά τη διανομή των αναποφάσιστων, ο Κιλιτσντάρογλου συγκεντρώνει το 47,5% των ψήφων, σύμφωνα με τον μέσο όρο των 10 δημοσκοπήσεων.

Το ποσοστό ψήφου του υποψηφίου της Λαϊκής Συμμαχίας, Ταγίπ Ερντογάν, είναι 44,4%.

Ο αρχηγός του Κόμματος Πατρίδας Μουχαρέμ Ιντζέ συγκεντρώνει το 6%.

Ο υποψήφιος της Συμμαχίας ATA, Σινάν Ογάν, βρίσκεται στο επίπεδο του 2,2%.

Πάντως, 8 στις 10 δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι εκλογές θα περάσουν στον δεύτερο γύρο.

Μόνο στις δημοσκοπήσεις Optimar και Gezici οι εκλογές ολοκληρώνονται στον πρώτο γύρο.

