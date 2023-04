Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Στην φυλακή παραμένει η μητέρα της

Τι αναφέρει στην απόφασή του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την μητέρα της 12χρονης.



Παρατείνεται για άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών η κράτηση της μητέρας της 12χρονης-θύματος σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης στον Κολωνό.

Οι δικαστές του Συμβουλίου που συνεδρίασαν ενόψει της συμπλήρωσης έξι μηνών κράτησης της γυναίκας που κατηγορείται για μαστροπεία σε βάρος του παιδιού της, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει η 34χρονη να βγει από τη φυλακή.

Να σημειωθεί ότι η 12χρονη σε όλες τις καταθέσεις που έχει δώσει στις αρχές για την φρικιαστική υπόθεση, υποστηρίζει πως η μητέρα της δεν γνώριζε απολύτως τίποτε για όσα συνέβαιναν σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στη φυλακή πλην του θεωρούμενου ως βασικού κατηγορούμενου και της μητέρας του παιδιού, περίπου 20 κατηγορούμενοι ως «πελάτες» που πλήρωναν για να κακοποιήσουν το παιδί.

