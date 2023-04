Οικονομία

Αττική Οδός - Διόδια: Μειώνονται οι τιμές

Εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ το τελικό κείμενο για τη νέα σύμβαση παραχώρησης.

Τη δυνατότητα της αναπροσαρμογής των τιμών των διοδίων ανά πενταετία, δίνει το τελικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης για την Αττική Οδό που εγκρίθηκε χθες από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Το σχέδιο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους μέχρι τα τέλη της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης.

Η σύμβαση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που οριστικοποιήθηκε σε συνεννόηση με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προ μηνών αποφάσισε να μειώσει τα διόδια στα 2,50 (από 2,80 ευρώ), προβλέπει ότι οι τιμές θα προσαρμόζονται με βάση την κυκλοφοριακή συμφόρηση και κατόπιν αιτήματος του παραχωρησιούχου.

Σήμερα, η Αττική Οδός αποτελεί έναν αυτοκινητόδρομο με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σε κάποια οδικά σημεία όπως είναι για παράδειγμα το τμήμα από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Προ μηνών, όταν το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ξεκίνησε την προετοιμασία του διαγωνισμού είχε πέσει στο τραπέζι η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, που εν πολλοίς είχε τεθεί και από τον παραχωρησιούχο στο παρελθόν, το διόδιο να αναπροσαρμόζεται με βάση την ώρα χρήσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα έντονα σημάδια κορεσμού του δρόμου.

Όμως το μοντέλο αυτό απορρίφθηκε τότε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις τις ώρες αιχμής. Τώρα, το ΤΑΙΠΕΔ αναπροσαρμόζει τον σχεδιασμό και ανοίγει το δρόμο για αναθεώρηση της πολιτικής διοδίων με την συμπλήρωση της πενταετίας.

Στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως γράφει το protothema.gr, σκοπεύουν να εξασφαλίσουν την άμεση υλοποίηση του διαγωνισμού όταν το επιτρέψουν οι πολιτικές συνθήκες με ασφαλέστερη περίοδο τον Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η επόμενη φάση του διαγωνισμού με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, θα προχωρήσει από τον Σεπτέμβριο.

Στο ΤΑΙΠΕΔ, τονίζουν υπάρχει ισχυρή βούληση, η συναλλαγή να τρέξει γρήγορα καθώς η νέα 25ετής σύμβαση υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί από την βουλή.

Η υφιστάμενη σύμβαση που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2024, βγήκε χωρίς κατασκευαστικά έργα. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα πρέπει να περιμένουν την νέα γενιά των επεκτάσεων για νέο τεχνικό αντικείμενο, η οποία όμως φαίνεται να αργεί.

