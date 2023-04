Αθλητικά

Οπαδική βία - Καλαμάτα: Χτύπησαν στο κεφάλι 31χρονο

Ακόμα ένα σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας αυτή την φορά στην Καλαμάτα. Τι κατήγγειλε ο 31χρονος για την επίθεση που δέχτηκε. Συνελήφθη ένα άτομο.



Τριάντα ράμματα στο κεφάλι χρειάστηκε ένας 31χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ στην Καλαμάτα μετά τον κυριακάτικο αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, καθώς δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα έξω από τις φοιτητικές εστίες στο Ανατολικό Κέντρο της πόλης.



Όπως καταγγέλλει ο ίδιος λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, τον οποίο παρακολουθούσε με παρέα σε καφετέρια, αντιλήφθηκε ότι κάποια άτομα έχουν πλησιάσει απειλητικά τον 36χρονο ξάδερφό του και έσπευσε να τον βοηθήσει. Τα άτομα αυτά που φέρονται να είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού ζήτησαν από τον ξάδερφό του σε έντονο ύφος να βγάλει τη μπλούζα της ΑΕΚ, ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε στη συνέχεια και με τον ίδιο. Τα δύο ξαδέρφια δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση, όταν σε ανύποπτο χρόνο - σύμφωνα με την καταγγελία- ένα από τα παραπάνω άτομα χτύπησε τον 31χρονο στο κεφάλι πάνω από το δεξί μάτι με ένα γυάλινο αντικείμενο (πιθανόν ποτήρι ή μπουκάλι) τραυματίζοντας τον.

Αιμόφυρτος ο 31χρονος κάλεσε σε βοήθεια, ενώ τα άτομα που είχαν κινηθεί απειλητικά εναντίον του τράπηκαν σε φυγή.



Ο 31χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο βρέθηκε και η Αστυνομία καταγράφοντας το περιστατικό, ενώ χθες το θύμα κατέθεσε μήνυση.



Έπειτα από έρευνες έχει ήδη συλληφθεί ένας 22χρονος για τη συμμετοχή του στο επεισόδιο. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους δράστες. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

