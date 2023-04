Αθλητικά

Δίκη Άλκη Καμπανού - Κατηγορούμενος: “Μακάρι να γυρνούσα τον χρόνο πίσω...”

Άνοιξε ο κύκλος των απολογιών των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τι είπε ο 24χρονος στην απόλογία του.



Έπειτα από τρεις μήνες ακροαματικής διαδικασίας και 25 συνεδριάσεις, διάστημα κατά το οποίο εξετάστηκαν περισσότεροι από 65 μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, άνοιξε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο κύκλος των απολογιών των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία, με οπαδικά κίνητρα, του Άλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης απολογήθηκε πρώτος ο 24χρονος, η σύλληψη του οποίου προηγήθηκε χρονικά έναντι των υπολοίπων συγκατηγορουμένων του, ξετυλίγοντας το «κουβάρι» της πολύκροτης υπόθεσης. Πρόκειται για τον οδηγό του πρώτου αυτοκινήτου, στην κατοχή του οποίου είχαν βρεθεί κλειδιά από κεντρικό σύνδεσμο οπαδών, όπου λίγα 24ωρα μετά το φονικό έγινε αστυνομική έφοδος και βρέθηκε πλήθος πολεμοφοδίων. Από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο είχαν ξεκινήσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 12 κατηγορούμενοι, για να κινηθούν με τρία οχήματα προς τη Χαριλάου εκδηλώνοντας την άγρια επίθεση.

«Μέρες σκέφτομαι να πω τα γεγονότα όπως είναι χωρίς να στενοχωρήσω κανέναν. Θέλω να ζητήσω μία συγγνώμη για τη συμμετοχή σε αυτή την τραγική ιστορία που κόστισε τη ζωή στον Άλκη και τον τραυματισμό των δύο φίλων του. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, να τα έκανα όλα αλλιώς, να μην βρεθώ σε ομάδες και συνδέσμους, αλλά είναι αργά», είπε ο 24χρονος κατηγορούμενος στην αρχή της απολογίας του.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των γεγονότων, ο κατηγορούμενος ανέφερε στην αρχή ότι είναι οπαδός του ΠΑΟΚ κι ότι από βραδύς βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο της Πυλαίας («Παλατάκι»), όπου παρακολούθησε αγώνα βόλεϊ της ομάδας του. Είπε ότι ξεκίνησε από τον σύνδεσμο που βρίσκεται στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού και πρόσθεσε: «πήρα κάποια λάβαρα και πήγα να δω τον αγώνα». Μετά την αναμέτρηση, επέστρεψε στον σύνδεσμο, όπου βρισκόταν 4 με 5 εκ των συγκατηγορουμένων του.

«Υπήρχε η συζήτηση ότι κάτι έγινε στο Ωραιόκαστρο και ότι κάποιοι κυνήγησαν κάποιους δικούς μας. Συζητήσαμε να πάμε προς τη Χαριλάου να κάνουμε οπαδικό επεισόδιο. Να κυνηγήσουμε, να χτυπήσουμε κάποιον, αλλά όχι να γίνει αυτό που έγινε. Έτσι μας ήρθε εκείνη τη στιγμή. Ήταν απόφαση όλων» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι κάποιους από τους υπόλοιπους 11 τους γνώριζε παραπάνω, άλλους λιγότερο, τον δε τελευταίο καθόλου.

«Ψάχναμε οπαδούς του Άρη»

«Πηγαίναμε αργά, ψάχνοντας παρέες οπαδών του Άρη» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε επικεφαλής της πορείας των τριών αυτοκινήτων, επειδή γνώριζε καλύτερα την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι όπλα είχαν μαζί τους, ο 24χρονος απάντησε πως «καθένας πήρε μαζί του ό,τι ήθελε» κι ότι ο ίδιος ήταν άοπλος.

Περιγράφοντας τη στιγμή που εντόπισαν την παρέα του Άλκη, είπε: «Περνώντας από κατάστημα take-away καφέ, είδαμε δυστυχώς την παρέα του Άλκη. Σταμάτησα, άναψα αλάρμ, σταμάτησε και το όχημα που ήταν από πίσω, το τρίτο έστριψε. Κατέβηκαν τρία άτομα από το αμάξι μου και πήγανε προς το σημείο. Εγώ δεν κατέβηκα, περίμενα να δω τι θα γίνει. Από το πίσω αμάξι δεν κατέβηκε κανένας. Μετά ήρθαν άλλοι τρεις από το τρίτο αυτοκίνητο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επίθεση όπως την αντιλήφθηκε ο ίδιος, καθώς, όπως είπε, δεν είχε καθαρό οπτικό πεδίο από το σημείο όπου βρισκόταν. «Έγινε μία συνομιλία, ρωτήθηκαν (τα θύματα) τι ομάδα είστε και απάντησαν: "Αρειανάρα ρε...". Ξεκίνησε η μανούρα. Έβλεπα κλωτσιές και μπουνιές. Ένα άτομο από την παρέα του Άλκη έτρεξε προς την Πλαστήρα, τον κυνήγησε ο 4ος κατηγορούμενος. Πήγα να βγω από το αυτοκίνητο, αλλά γύρισα και μπήκα μέσα διότι δεν είχα βάλει χειρόφρενο. Τη δεύτερη φορά που πήγα να βγω, είδα να περνάει ένας φίλος του Άλκη. Έφτασα μέχρι τη μέση του δρόμου αλλά έφυγα προς τα κάτω» ανέφερε.

Τη στιγμή εκείνη, όπως απολογήθηκε, είδε κάποια άτομα να ανεβαίνουν από την οδό Παπαναστασίου και σε συνδυασμό με το όλο σκηνικό που διαμορφώθηκε («άκουγα φωνές, βρισιές, βογγητά) «κοκάλωσε». «Φώναξα πάμε-πάμε, να φύγουμε» πρόσθεσε.

Κληθείς από το δικαστήριο να αναφέρει τι κρατούσε ο καθένας, είπε ότι διέκρινε τον 9ο κατηγορούμενο να κρατάει ένα δρεπάνι, τον 11ο ένα στειλιάρι, τον 2ο ένα μαχαίρι και τον 3ο ένα σφυρί.

«Τους πήραμε...»

Κατά τις καταθέσεις στο στάδιο της ανάκρισης προέκυψε ότι καθώς βρίσκονταν στο αυτοκίνητο και έφευγαν από το σημείο, κάποιος είπε «τους πήραμε», με τον 24χρονο να εξηγεί ότι επρόκειτο για οπαδική αναφορά ότι «τους επιβληθήκαμε».

«Δεν είχαμε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης». Ο ίδιος πληροφορήθηκε για τον θάνατο του 19χρονου Άλκη λίγες ώρες αργότερα, όταν πήγε στη δουλειά του. «Το πρωί το είδα στο κινητό, όταν το άνοιξα. "Κοκάλωσα", όταν το διάβασα. Δεν μίλησα με κανέναν εκ των συγκατηγορουμένων μου. Ήθελα να το πω στους γονείς μου αλλά με πρόλαβε η Αστυνομία με τη σύλληψή μου» περιέγραψε.

