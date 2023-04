Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Ακόμη ένα ξεχωριστικό βράδυ υπόσχονται να μας χαρίσουν οι συντελεστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1, στις 21:00

Μετά τις αποκαλύψεις για το παρελθόν της, η Μελίνα έχει κλειστεί στο δωμάτιό της και, παρά τις παροτρύνσεις όλων, αρνείται να βγει έξω. Το μόνο που ίσως τελικά τη βοηθήσει, είναι η παρέμβαση των αγοριών που προσπαθούν να της δείξουν ότι δεν έχει αλλάξει η γνώμη τους για αυτήν και ότι όλα αυτά που έκανε στο παρελθόν είναι απολύτως φυσιολογικά…

Στο μεταξύ, το σποτάκι των «Από Καρδιάς» έχει βγει στον αέρα και σημειώνει τεράστια επιτυχία! Έτσι, ενώ ο Αρίστος και ο Παύλος ψάχνουν τρόπο να κρυφτούν από τους περίεργους στον δρόμο, τους πελάτες τους και ακόμα και τους υπαλλήλους τους που δεν σταματάνε να τους ρωτάνε για κρέμες και καλλυντικά, στο μαγαζί η Μάρθα και η Ρούλα κοντεύουν να «λαλήσουν» από τα τηλέφωνα και τις παραγγελίες. Ευτυχώς, όμως, σύντομα θα επανέλθουν στο κατάστημα η Μελίνα με την Περιστέρα, αλλά και η Λίλα για να βοηθήσουν, και θα καταλήξουν να προσλάβουν μέχρι και τον Γιάννη για διανομέα...

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Παύλος τους πείθει όλους ότι πρέπει να προσέξουν τη σχέση του Θάνου με την Εριέττα γιατί αλλιώς θα έχουν τρεξίματα, όπως τότε με την Τζοάν και έτσι οι έξι γονείς αποφασίζουν να αρχίσουν να παρακολουθούν τα παιδιά, με αποτέλεσμα φυσικά να γελοιοποιηθούν τελείως…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

