“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Τρίτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Τρίτης.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τελικά πόσο «αθώα» είναι τα ινομυώματα; Ο γυναικολόγος Χάρης Χηνιάδης μας ενημερώνει για το πώς δημιουργούνται αλλά και πόσο μπορεί να επηρεάσουν την κύηση μιας γυναίκας, ενώ η Shaya Hansen μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της για το πώς αντιμετώπισε τα ινομυώματα λίγους μήνες πριν μείνει έγκυος.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Shaya Hansen, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Οι detox δίαιτες είναι της μόδας και διάσημες για τα άμεσα αποτελέσματά τους! Είναι όμως αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός μας;

Ο Κωνσταντίνος Ξένος μας εξηγεί όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την αποτοξίνωση.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δισκοκήλη; Μπορούμε να την προλάβουμε και πότε είναι απαραίτητο το χειρουργείο;

Ο νευροχειρουργός Παντελής Σταυρινού και ο φυσικοθεραπευτής Στέλιος Πετρούτσος απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Υπάρχει μέθοδος για να χτίσει κάποιος αγαλματένιο κορμί και εντυπωσιακούς κοιλιακούς;

Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Αθανασίου μας εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα στην 4D λιποαναρρόφηση και την κλασική λιποαναρρόφηση καθώς και τι πρέπει να γίνει αν ο ασθενής ξαναπάρει κιλά.

Ήξερες ότι τα δόντια μας μπορεί να γεράσουν πριν την ώρα τους;

Ο Κωνσταντίνος Δέδες μάς επισημαίνει τις αιτίες καθώς και τι μπορούμε να κάνουμε για να το προλάβουμε!

