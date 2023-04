Κοινωνία

Μητροκτόνος: Η απολογία και το χρονικό της σύλληψης

Ο 34χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης με χειροπέδες στα χέρια και αμίλητος. Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του.



Ενώπιον του Ανακριτή απολογείται ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται ότι σκότωσε την ίδια του τη μητέρα. Ο 34χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Κατερίνης με χειροπέδες στα χέρια και αμίλητος.

Στη απολογία του αναμένεται να υποστηρίξει ότι η μητέρα του ήταν αυτή που του ζήτησε να της αφαιρέσει τη ζωή, λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε και δεν άντεχε άλλο.

Τις 20 ημέρες που αναζητούνταν φέρεται να υποστηρίζει πως ήταν χαμένος στις σκέψεις του και σκεφτόταν να παραδοθεί. Ο 34χρονος, ωστόσο, παρότι φαινόταν σε άσχημη κατάσταση, δεν συνεργάστηκε εξ’ αρχής με τις αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία στην περιοχή του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης σε κανένα από τα διαμερίσματα, τον πίεσαν και τελικά τους έδωσε την πραγματικότητα.

Τότε αντιλήφθηκαν ότι έχουν μπροστά τους τον μητροκτόνο που αναζητούνταν εδώ και 20 ημέρες. Του πέρασαν χειροπέδες, τον έβαλαν στο περιπολικό και τότε φέρεται να είπε «εγώ σκότωσα τη μάνα μου».

Ο 34χρονος σκότωσε την ίδια του τη μητέρα στον Κορινό Πιερίας και οδήγησε 60 χιλιόμετρα με τη νεκρή μητέρα του στο διπλανό κάθισμα, από επαρχιακούς δρόμους για να καταλήξει έξω από τα κοιμητήρια της Χαλκηδόνας όπου και άφησε το αυτοκίνητο με τη σορό της 71χρονης.

Φωτογραφία - βίντεο: olympiobima.gr

