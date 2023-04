Life

“ΣΩΣΕ ΜΕ”: Τι θα δούμε Τετάρτη και Πέμπτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Οι μεγάλες παραγωγές του ANT1+ συνεχίζουν το ταξίδι τους στον ΑΝΤ1.

Το «ΣΩΣΕ ΜΕ», μια ιστορία ενοχής, εκδίκησης και λύτρωσης, έρχεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1. Το κυνήγι ενός κατά συρροή δολοφόνου θα ενώσει ξανά τη μοίρα δύο γυναικών. Το κρυμμένο παρελθόν μιας οικογένειας θα συναντήσει το παρόν και η σύγκρουση θα ξορκίσει κάθε μυστικό.

Με φόντο την ελληνική επαρχία, με δυνατή πλοκή, συνταρακτικές ερμηνείες, γρήγορη σκηνοθεσία και πρωτότυπη μουσική, το ψυχολογικό θρίλερ του Πιέρρου Ανδρακάκου κόβει την ανάσα και παρασύρει τους πρωταγωνιστές του σε έναν συναισθηματικό ανεμοστρόβιλο πάθους και κάθαρσης.

Το συγκλονιστικό ΑΝΤ1+ Original είναι μια σειρά βασισμένη στο ομότιτλο best seller μυθιστόρημα του επιτυχημένου συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας Δημήτρη Σίμου.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ 3Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Οι φόνοι αποκαλύπτονται και η αστυνομία χάνει τον έλεγχο. Οι αδελφές Πομάνου παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους με τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου που παλεύει να αποκαλύψει όσα κρύβουν οι αρχές, ακριβώς όπως μια άλλη δημοσιογράφος πριν από πολλά χρόνια.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ 4Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ξάπλωσε στα καρφιά

Η Νικόλ τραβάει πάνω της την προσοχή, βάζοντας τον εαυτό της σε κίνδυνο. Μια δεύτερη εξαφάνιση πυροδοτεί αποκαλύψεις και η αστυνομία αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Λουκίδη. Όλα δείχνουν ότι η ιστορία της οικογένειας, και του τόπου, επαναλαμβάνεται.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Σενάριο: Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης

Δημήτρης Σίμος, Πιέρρος Ανδρακάκος, Βαγγέλης Νάσης Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Πρωταγωνιστούν: Δανάη Σκιάδη, Έλενα Μαυρίδου

Επίσης πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Γεωργιάδου, Σύρμω Κεκέ, Έκτορας Λιάτσος, Άννα Μάσχα, Λίλα Μπακλέση, Κώστας Μπιμπής, Παύλος Ορκόπουλος, Θοδωρής Σκυφτούλης, Μιχάλης Συριόπουλος.

«ΣΩΣΕ ΜΕ» - Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Όλα τα επεισόδια του «ΣΩΣΕ ΜΕ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

Gallery