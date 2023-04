Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τον Βαρουφάκη

Περιοδεία στην Άρτα πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Στην Άρτα περιόδευσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ως προς την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας περί “τερατογενέσων”:

«Για τον κ. Μητσοτάκη και το επικοινωνιακό του επιτελείο κάθε μέρα είναι Πρωταπριλιά. Ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τον κ. Βαρουφάκη και τους πρωταγωνιστές της δραχμής, αυτός συνεχίζει να διασπείρει fake news προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης ας αφήσει, λοιπόν, τις θεωρίες συνωμοσίας και ας απαντήσει σε ένα και μόνο ερώτημα: Το πόρισμα της Επιτροπής, που ο ίδιος διόρισε, λέει ότι ο μοιραίος σταθμάρχης πήρε παράνομη μετάταξη. Τι έχει να πει στους Υπουργούς του κ.κ. Βορίδη και Γεωργιάδη, οι οποίοι μη σεβόμενοι τους νεκρούς δήλωναν ότι η εν λόγω μετάταξη είναι νόμιμη; Ποιος τελικά είναι ο υπεύθυνος στη Νέα Δημοκρατία γι’ αυτό το κομματικό ρουσφέτι; Το δυστύχημα στα Τέμπη είναι χαραγμένο στη συλλογική μνήμη και ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την απόλυτη αλήθεια για τη Σύμβαση 717, η οποία εάν είχε υλοποιηθεί, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θα ζούσαν, όπως και για τις παράνομες ενέργειες αυτών, που δεν επέτρεψαν να υπάρχει έλεγχος ασφαλείας στα τρένα».

Ερωτηθείς για το προεκλογικό σποτ του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο οποίο εμφανίζονται νησιά του Αιγαίου και η Δυτική Θράκη ως εδάφη της γείτονος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Ο κ. Ερντογάν αλλά και ο κ. Κιλιτσντάρογλου συνεχίζουν κάθε μέρα τις προσκλήσεις εις βάρος της πατρίδας μας. Η απάντηση σε αυτή την εθνολαϊκιστική πολιτική, που υπονομεύει κάθε συνθήκη καλής γειτονίας με την Ελλάδα, πρέπει να είναι συγκροτημένη από όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Όποια ευρωπαϊκή χώρα συνεχίζει την επομένη των τουρκικών εκλογών, μετά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, να πωλεί όπλα στην Τουρκία είναι συνένοχος. Στην Τουρκία πρέπει να επιβληθεί εμπάργκο όπλων, ώστε να καταλάβουν ότι καμία χώρα της Ευρώπης δεν πρόκειται να επιτρέψει να χρησιμοποιούν όπλα σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου».

