Κόσμος

Qatar Gate - Καϊλή: διαψεύδει δημοσίευμα που αφορά αποζημιώσεις συνεργατών της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εύα Καϊλή, δια του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου, απαντά σε δημοσίευμα του "Politico".

Απάντηση σε διμοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιλήψιμες πράξεις από συνεργάτες της, έδωσε η Εύα Καϊλή.

Η ευρωβουλευτής, που έχει αποφυλακιστεί με όρους για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο "Qatar Gate" σύμφωνα με δημοσίευμα του "Politico" βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής ποινικής έρευνας σχετικά με φερόμενες ως παράνομες πληρωμές που αφορούν τέσσερις πρώην βοηθούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2014 έως το 2020.

Η Εύα Καϊλή, απάντησε μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου και αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι κάποιες δυνάμεις με ιταμά πολιτικά κίνητρα, βλέποντας ότι καταρρέουν οι κατηγορίες σε βάρος μου για την γνωστή υπόθεση, επιχειρούν να ποινικοποιήσουν διοικητικές πάγιες διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου».

Αναλυτικά η δήλωση της Εύας Καϊλή:

"Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν χώρα συχνοί έλεγχοι οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αφορούν υπερωρίες που καταβλήθηκαν σε βοηθούς, αποζημιώσεις για επαγγελματικά ταξίδια, κονδύλια τα οποία προεγκρίνει ο κάθε Ευρωβουλευτής.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας πρέπει να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με όσα ανακριβώς δημοσιεύονται για την Εύα Καϊλή, από τις ενδελεχείς έρευνες από τα αρμόδια θεσμικά όργανα ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΛΗΨΗ «μίζας» από αποζημιώσεις σε συνεργάτες της.

Τα ανωτέρω συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση. Συνήθης πρακτική είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι τυχόν διαπιστούμενες τυπικές διαφορές με τις προεγκρίσεις να διευθετούνται με τις αρμόδιες υπηρεσίες . Είναι προφανές ότι κάποιες δυνάμεις με ιταμά πολιτικά κίνητρα, βλέποντας ότι καταρρέουν οι κατηγορίες σε βάρος μου για την γνωστή υπόθεση , επιχειρούν να ποινικοποιήσουν διοικητικές πάγιες διαδικασίες του Ευρωκοινοβουλίου".

Ειδήσεις σήμερα:

Σουδάν - Τζιμπουτί: Εικόνες από τον απεγκλωβισμό Ελλήνων

Ακρόπολη: Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε 33χρονη

Χαλκιδική: Άγρια επίθεση σε 16χρονο - Τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε δέντρο