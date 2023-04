Πολιτισμός

Πέθανε ο Χάρι Μπελαφόντε

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του θρύλου του καλλιτεχνικού στερεώματος.

Θλίψη στην παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα, μετά την είδηση θανάτου του Χάρι Μπελαφόντε.

Ο Χάρι Μπελαφόντε, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πρωτοποριακός ηθοποιός που ξεκίνησε την καριέρα του στο χώρο του θεάματος τη δεκαετία του 1950, πριν στραφεί στην πολιτική ακτιβισμό, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 96 ετών, σύμφωνα με τους New York Times.

O Χάρρυ Μπελαφόντε (γεν. 1927) είναι Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το Matilda (Ματίλντα) με το οποίο έγινε γνωστός ως «βασιλιάς της καλύψο».

Ο Μπελαφόντε υπήρξε πολέμιος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Με δημόσιες δηλώσεις του αντιτάχτηκε στο εμπάργκο των ΗΠΑ για την Κούβα, ενώ δήλωσε την αντίθεσή του στην εισβολή των ΗΠΑ στη Γρενάδα. Επανειλημμένα επικρότησε τον Φιντέλ Κάστρο, τον οποίο επισκέφτηκε στην Κούβα.

