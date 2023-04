Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπέικον εκτός αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

Ο Ντουέιν Μπέικον τιμωρήθηκε για δεύτερη φορά επί ημερών του Χρήστου Σερελή για τον ίδιο λόγο.

Ο Ντουέιν Μπέικον υπέπεσε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού για δεύτερη φορά επί ημερών Χρήστου Σερέλη σε πειθαρχικό παράπτωμα κι αποκλείστηκε από την αποστολή των «πράσινων», ενόψει της αυριανής δεύτερης αναμέτρησης (26/4, 15:45) της σειράς με τον Κολοσσό στη Ρόδο, για την Α΄ φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τον Μπέικον στην προσπάθεια του «τριφυλλιού» να γράψει το 2-0 και να «καθαρίσει» τη σειρά, εν αντιθέσει με τον Πάρις Λι, ο οποίος ξεπέρασε την τενοντίτιδα που τον ταλαιπώρησε, ακολούθησε μέρος του προγράμματος και θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή.

