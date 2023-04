Πολιτική

Εκλογές 2023 - Τσίπρας από Χανιά: Στις 21 Μαΐου θα κάνει ξαστεριά

Τι είπε κατά την ομιλία του στα Χανιά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Με αναφορά στο ριζίτικο τραγούδι "Πότε θα κάνει ξαστεριά" ξεκίνησε την ομιλία του στα Χανιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας πως αυτό "σήμερα αναρωτιούνται εκατομμύρια συμπολίτες μας".

"Σας φέρνω λοιπόν ένα μήνυμα από κάθε άκρη της Ελλάδας. Στις 21 Μαΐου θα κάνει ξαστεριά. Και την επομένη θα ξημερώσει μια νέα μέρα για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την πατρίδα μας. Έρχεται η ξαστεριά της αλλαγής", είπε χαρακτηριστικά, ενώ εξέφρασε "χαρά και συγκίνηση" που βρίσκεται στην Κρήτη γιατί "η Κρήτη είναι στο σώμα και το αίμα της ιστορίας μας".

"Από τον Θέρισο μέχρι την εθνική αντίσταση, τους δημοκρατικούς αγώνες, την αντιδικτατορική πάλη, τα μεγάλα μέτωπα της αλλαγής, πρόσωπα, κόμματα, αγώνες και κατακτήσεις της δημοκρατικής παράταξης διατρέχονται από μια κόκκινη γραμμή. Τη γραμμή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Αυτή η γραμμή διατρέχει σήμερα την ελληνική κοινωνία", εξήγησε και υπογράμμισε πως "αυτή η γραμμή διατρέχει και το όραμα, το πρόγραμμα, τις πολιτικές, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της μεγάλης δύναμης της αλλαγής στις μέρες μας".

"Θα ζήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια κάτω από αυτό το σκληρό καθεστώς Μητσοτάκη; 'Αλλα τέσσερα χρόνια με τη χειρότερη Δεξιά της μεταπολίτευσης; ", διερωτήθηκε ξεκινώντας την ομιλία του και συνέχισε: "Θα ζήσουμε άλλα τέσσερα χρόνια γόνων, επιγόνων, ανηψιών, αυλικών και κολλητών, που μοιράζουν και μοιράζονται τα ιμάτια του λαού μας; 'Αλλα τέσσερα χρόνια που το κράτος, το ρεύμα, η υγεία, η Παιδεία, το νερό, ο αέρας, η ανάσα της κοινωνίας, θα ανήκουν ή θα χαρίζονται στην ελίτ των προνομίων, της κερδοσκοπίας και του γαλάζιου κόμματος; Ή θα δώσουμε μια ευκαιρία στην αλλαγή; Στην πρόοδο; Στην εντιμότητα; Στο δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος; Στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη; Μια ευκαιρία στην αξιοπρέπεια;".

"Αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα που έχουμε μπροστά μας", τόνισε.

