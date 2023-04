Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: ο Σαρκοζί στο στόχαστρο καταγγελίας

Για ποιον λόγο έγινε αποδέκτης καζταγγελιών ο πρώην πρόεδρς της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Η ένωση καταπολέμησης της διαφθοράς «Anticor» επιβεβαίωσε σήμερα (25/4) ότι κατέθεσε καταγγελία στις 7 Απριλίου κατά του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, του πρώην συνεργάτη του Κλωντ Γκεάν και του διαφημιστή Φρανσουά ντε λα Μπροζέ, ως υπόπτους για ύπαρξη συμφώνου διαφθοράς σε σχέση με την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Η καταγγελία, που αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα Le Monde, στοχεύει επίσης τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ Χαμάντ Μπεν Τζάσεμ Αλ-Θάνι για δωροδοκία ξένου δημόσιου λειτουργού, εγκληματική οργάνωση και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Για να υποστηρίξει την καταγγελία της, η Anticor βασίζεται σε ένα άρθρο από την ιστοσελίδα ενημέρωσης Mediapart, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, το οποίο αναφέρει τη συνεργασία του Φρανσουά ντε λα Μπροζέ, μέσω της εταιρείας του ZNZ Group, στην προεδρική εκστρατεία που κέρδισε ο Νικολά Σαρκοζί το 2007 και στη συνέχεια ως σύμβουλος επικοινωνίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το 2011, η ZNZ αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και ο Φρανσουά ντε λα Μπροζέ, προσέγγισε τον πρώην αρχηγό του γαλλικού κράτους και στη συνέχεια τον τον Κλωντ Γκεάν. Επίσης, σύμφωνα με το Mediapart, το οποίο επικαλείται έγγραφο έρευνας, η ZNZ και η εταιρεία του Κατάρ Q.Media υπέγραψαν στη συνέχεια μνημόνιο κατανόησης το καλοκαίρι του 2011 για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής τηλεόρασης, «Enjoy Qatar».

Η Q.Media, ιδιοκτησίας του γαμπρού του κ. Αλ Θάνι, φέρεται να πλήρωσε 600.000 ευρώ στη ZNZ. Στην καταγγελία της η Anticor αναφέρει επίσης άλλα τιμολόγια και τη συμμετοχή της Q.Media στη γαλλική εταιρεία.

Η Anticor θα ήθελε αυτά τα στοιχεία να επισυναφθούν στις δικαστικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους, στις 2 Δεκεμβρίου 2010, η FIFA ανέθεσε στο Κατάρ τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο διεξήχθη το περασμένο φθινόπωρο στο εμιράτο. Η Anticor είναι πολιτικός διάδικος σε αυτή την υπόθεση.

Σε αυτόν τον φάκελο, που άνοιξε από το 2019, οι ανακριτές προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν υπήρξε «μια συμφωνία δώστε και παίρνετε» που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 23 Νοεμβρίου 2010, παρουσία του Νικολά Σαρκοζί, του Μισέλ Πλατινί, τότε πρόεδρος της UEFA, και ο κ. Αλ-Θάνι, διάδοχο του Κατάρ που έγινε εμίρης το 2013.

Για τον δικηγόρο της Anticor «ήταν σημαντική η ενασχόληση με αυτήν την υπόθεση λόγω των πιθανών δεσμών της με την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ αφενός, αλλά και λόγω της πιθανής επιρροής και των πράξεων διαφθοράς που θα είχε διαπραχθεί άμεσα σε σχέση με μια προεδρική εκστρατεία».

