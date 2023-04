Life

Barbie: κυκλοφόρησε για πρώτη φορά κούκλα με σύνδρομο Down (εικόνες)

"Θέλουμε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον εαυτό τους μέσα από την Barbie", ανέφερε η υπέύθυνη της εταιρείας.

Η εταιρεία Mattel παρουσίασε σήμερα τη νέα κούκλα Μπάρμπι τρισωμία 21, η οποία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά των ανθρώπων με σύνδρομο Ντάουν.

«Ο στόχος μας είναι να δώσουμε σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να δουν τον εαυτό τους μέσα από την Μπάρμπι, αλλά και να τα ενθαρρύνουμε να παίξουν με κούκλες που δεν τους μοιάζουν», σχολίασε η Λάιζα ΜακΝάιτ, η υπεύθυνη της εταιρείας, σε μια ανακοίνωσή της.

Αυτή η νέα κούκλα, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Εταιρεία Συνδρόμου Ντάουν (NDSS) των ΗΠΑ, θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα από το καλοκαίρι. Είναι μικρότερου μεγέθους από τις άλλες Μπάρμπι, με μακρύτερο κορμό σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα της, μικρότερα αυτιά και αμυγδαλωτά μάτια, τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν συνήθως τα άτομα με σύνδρομο Ντάουν.

Η τρισωμία 21 είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που συνδέεται με την ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο 21ο ζεύγος χρωμοσωμάτων.

Η Mattel διέθετε επί δεκαετίες στην αγορά μια λευκή, ξανθιά κούκλα –εκτός ορισμένων σπανίων εξαιρέσεων– όμως τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διαφοροποιήσει το προφίλ της διάσημης κούκλας. Το 2106 παρουσίασε μια «στρογγυλή», μια «μικρή» και μια «μεγάλη» Μπάρμπι. Σήμερα διαθέτει 175 διαφορετικά μοντέλα της κούκλας.

