Σουδάν – ΠΟΥ: Συναγερμός για βιολογικό κίνδυνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αφότου ένα από τα εμπόλεμα μέρη κατέλαβε εργαστήριο που περιέχει παθογόνους οργανισμούς ιλαράς και χολέρας.

Υπάρχει υψηλός «βιολογικός κίνδυνος» στη σουδανική πρωτεύουσα Χαρτούμ αφότου ένα από τα εμπόλεμα μέρη κατέλαβε εργαστήριο που περιέχει παθογόνους οργανισμούς ιλαράς και χολέρας και άλλα επικίνδυνα υλικά, δήλωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥγείας).

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το Σουδάν, ο Νίμα Σαΐντ Άμπιντ του ΠΟΥγείας, δήλωσε πως οι τεχνικοί δεν μπορούν να φθάσουν στο Εργαστήριο Εθνικής Δημόσιας Υγείας για να ασφαλίσουν τα υλικά.

«Αυτή είναι η κύρια ανησυχία: καμία προσβασιμότητα για τους εργαστηριακούς τεχνικούς να πάνε στο εργαστήριο και να περιορίσουν με ασφάλεια το βιολογικό υλικό και τις διαθέσιμες ουσίες», είπε, αρνούμενος να διευκρινίσει ποια πλευρά κατέλαβε τις εγκαταστάσεις.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης ξέσπασαν στις 15 Απριλίου και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 459 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 4.072, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥγείας.

Οι συγκρούσεις έχουν παραλύσει νοσοκομεία και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες και εγκλώβισαν πολλούς στα σπίτια τους με τις προμήθειες τροφίμων και νερού να μειώνονται συνεχώς.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών αναγκάστηκε να περικόψει ορισμένες από τις δραστηριότητές του σε τμήματα του Σουδάν λόγω των σφοδρών συγκρούσεων.

Τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής έχουν σκοτωθεί αφότου ξέσπασαν οι συγκρούσεις και οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ που έχουν χάσει μέλη του προσωπικού τους, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους στη χώρα.

«Σε περιοχές όπου σφοδρές συγκρούσεις παρεμπόδισαν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις μας, αναγκαστήκαμε να μειώσουμε το αποτύπωμά μας», δήλωσε ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του OCHA. «Όμως δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον λαό του Σουδάν», πρόσθεσε.

Είπε πως μια ομάδα του OCHA θα ηγηθεί των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων για την έξοδο από το Πορτ Σουδάν μετά τη μεταφορά από το Χαρτούμ.

Ο Πάτρικ Γιούσεφ, περιφερειακός διευθυντής για την Αφρική της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), έκανε έκκληση σε άλλες χώρες να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Σουδάν ώστε να εξευρεθεί μια «μακροχρόνια λύση», ακόμη και μετά την απομάκρυνση ξένων υπηκόων.

Εξάλλου, έως 270.000 άνθρωποι μπορεί να έχουν φύγει από το Σουδάν και να βρίσκονται στο Τσαντ και στο Νότιο Σουδάν, δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR).

Σύμφωνα με τη Λάουρα λο Κάστρο, εκπρόσωπο της HCR στο Τσαντ, 20.000 πρόσφυγες έχουν φθάσει στη χώρα αυτή, και ο οργανισμός αναμένει την άφιξη έως και 100.000 ανθρώπων «στη χειρότερη περίπτωση».

Επίσης, «στο Νότιο Σουδάν, το πιο πιθανό σενάριο είναι 125.000 επιστροφές Νοτιοσουδανών προσφύγων και 45.000 πρόσφυγες», δήλωσε η εκπρόσωπος της HCR στη χώρα αυτή, Μαρί-Ελέν Βερνέ, σε συνέντευξη Τύπου.

