Οικονομία

Les Echos: Η Ελλάδα ανέκτησε την εμπιστοσύνη επενδυτών και οίκων αξιολόγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο δημοσίευμα της η γαλλική εφημερίδα περιγράφει την οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας από το 2015 και μετά.

Σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα, πρώην παρίας των χρηματαγορών, ανέκτησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης» η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos σημειώνει ότι την Παρασκευή, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης S&P συνόδευσε την αξιολόγηση του ελληνικού χρέους, στη «BB+», την υψηλότερη βαθμίδα της κερδοσκοπικής κατηγορίας, με θετική προοπτική και ότι είναι όλο και πιο πιθανό «σε λίγους μήνες, ο πρώην παρίας των χρηματοπιστωτικών αγορών να επανέλθει στην κατηγορία των "επενδυτικών" τίτλων».

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι επενδυτές το πιστεύουν και ότι ζητούν αποζημίωση 4,22% για τα 10ετή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, έναντι 4,32% για το ιταλικό χρέος και 3,48% για το ισπανικό. Σημειώνει δε ότι στα τέλη Μαρτίου η ζήτηση για έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 2,5 δισ. ευρώ έφτασε τα 19 δισ. ενώ από τον Απρίλιο η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει το 85% των ετήσιων δανειακών αναγκών της.

Αναφέρεται επίσης ότι από το 2015 και την πυρετώδη περίοδο που χαρακτηρίστηκε από τον φόβο ενός Grexit, η χώρα ανέβηκε υπομονετικά στην κλίμακα της οικονομικής αξιολόγησης, ότι έχει εξυγιάνει τον χρηματοπιστωτικό της τομέα και ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι το επίπεδο των επισφαλών δανείων μειώθηκε από 47,4% το τρίτο τρίμηνο του 2013, σε 6,4% το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Τελευταίο εμπόδιο που κατά την εφημερίδα πρέπει να ξεπεραστεί είναι οι εκλογές στις 21 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως οι οίκοι αξιολόγησης διατηρούν την πίεση και εξηγούν ότι οποιαδήποτε πρόσθετη βελτίωση των εκτιμήσεων τους προϋποθέτει ότι η χώρα θα περάσει αυτό το νέο στάδιο χωρίς να αλλάξει πορεία όσον αφορά τη δημοσιονομική της τροχιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλτισάκου: Αυτοκίνητο χτύπησε την πρωταθλήτρια του βάδην ενώ έκανε προπόνηση

Ακρόπολη: Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε 33χρονη

Χαλκιδική: Άγρια επίθεση σε 16χρονο - Τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε δέντρο