Εκλογές - Ανδρουλάκης: να σταματήσουμε να είμαστε όμηροι του ψευτοδιλήμματος Τσίπρα και Μητσοτάκη (εικόνες)

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα από τα Ιωάννινα που συνεχίζει την προεκλγική του περιοδεία.

Μιλώντας απόψε στα Ιωάννινα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απέδωσε στον πανικό της Νέας Δημοκρατίας τις θεωρίες συνωμοσίες που διακινεί ταυτίζοντας το Κίνημα με το κόμμα Βαρουφάκη.

«Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της δραχμής. Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, συνεχίζει τρομοκρατημένος να ανασύρει αυτό το σενάριο. Του δίνουμε, λοιπόν, σήμερα από την καρδιά της Ηπείρου, τα Γιάννενα, όσκαρ μυθοπλασίας. Του αξίζει αυτό το όσκαρ, διότι καθημερινά “βομβαρδίζει” με ψέματα και fake news τον ελληνικό λαό. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοια εμμονή στο ψεύδος» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και αποδόμησε τα κυβερνητικά πεπραγμένα Μητσοτάκη απευθύνοντας του σειρά ερωτημάτων.

«Το πόρισμα της Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών, που ο ίδιος διόρισε, αναφέρει ότι ήταν παράνομη η μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη. Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης στους υπουργούς Βορίδη και Γεωργιάδη, που, μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων, έλεγαν σε όλα τα κανάλια ότι η μετάταξη ήταν νόμιμη; Ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για αυτό το κομματικό ρουσφέτι της Νέας Δημοκρατίας; Όχι, πάντως, το ΠΑΣΟΚ, όπως ήθελαν να εμφανίσουν εκείνες τις ώρες, μη σεβόμενοι ούτε τις οικογένειες των θυμάτων. Ενδιαφέρεται ο κ. Μητσοτάκης να μάθει ο πολίτης την αλήθεια; Μα, κρατά στα ψηφοδέλτιά του τον κ. Καραμανλή, τον προϊστάμενο του υπουργείου, στο οποίο έφτασε τον Οκτώβριο του 2021 πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας που υποδείκνυε τους υπευθύνους -και της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ και της εποχής της Νέας Δημοκρατίας- για την καθυστέρηση της σύμβασης 717/2014, η οποία αν είχε υλοποιηθεί, θα υπήρχε τηλεδιοίκηση και θα είχαμε αποφύγει αυτήν την τραγωδία.

Πάει καλά, μήπως, η οικονομία; Και εκεί τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Το δημόσιο χρέος έχει σπάσει το φράγμα των 400 δισεκ. ευρώ. Και μόνο το 14% των επενδύσεων είναι παραγωγικές και όχι real estate, που αφελληνίζουν την ελληνική οικονομία.

Είναι φιλελεύθερος ο Πρωθυπουργός, που έχει στα κρίσιμα Υπουργεία διακυβέρνησής του όλα τα “ορφανά” του κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος επιστρατεύτηκε για να μου επιτίθεται καθημερινά από τα κανάλια;

Είναι φιλελεύθερος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απαγόρευσε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς πριν από μερικές εβδομάδες να συναντηθούν με τους υπουργούς του; Ή, μήπως, είναι φιλελεύθερος ο Πρωθυπουργός που ευθύνεται για το σκάνδαλο του παρακράτους των υποκλοπών* και που έφτασε στο σημείο, για να το δικαιολογήσει, να εμφανίζει τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ ως πράκτορα ξένων δυνάμεων; Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι αυτά είναι βγαλμένα από τις χειρότερες εποχές της Δεξιάς, που το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου έκλεισε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απάντησε στις αναφορές Μητσοτάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεν έχει εμφανιστεί και δεν γνωρίζει τις θέσεις του.

«Καταλαβαίνω τον πανικό του κ. Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω ότι δεν βλέπει τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Πριν από λίγο, είπε ότι κρύβομαι. Ξέρετε, στόχος μου είναι αυτή η παράταξη να γίνει, το σπίτι κάθε δημοκράτη και προοδευτικού Έλληνα. Για να σταματήσουμε να είμαστε όμηροι ενός ψευτοδιλήμματος μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Γι’ αυτό καλώ κάθε προοδευτικό πολίτη να σταθεί στο πλευρό μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, ο οποίος να είστε σίγουροι θα είναι νικηφόρος. Γιατί είναι αγώνας αξιοπρέπειας, προοπτικής» τόνισε.

Σκληρή κριτική άσκησε στις πολιτικές επιλογές και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμμονή να αυτοανακηρύσσεται εκπρόσωπος της προόδου*. Είναι πρόοδος η αγαστή συνεργασία σας με τον κ.Καμμένο; Ή μήπως είναι πρόοδος ότι στα ψηφοδέλτιά σας έχετε εντάξει δεκάδες στελέχη του κ.Καμμένου αλλά και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης της χρεοκοπίας του κ. Καραμανλή; Με όλα αυτά τα στελέχη, αυτό δεν είναι αριστερά αλλά ένα συνονθύλευμα για την εξουσία και την καρέκλα. Η πραγματική αριστερά είναι εδώ στη Δημοκρατική Παράταξη» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε τη στρατηγική, που ξεδιπλώνουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σταθερότητας. Μιλάει για παραλυσία, όταν στα πεπραγμένα του συγκαταλέγονται οι υποκλοπές, η άλωση του κράτους δικαίου, τα γαλάζια παιδιά, η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και δηλώνει ευθαρσώς ότι θα κάνει όσες φορές χρειαστεί εκλογές μέχρι ο ίδιος να εκλεγεί πρωθυπουργός. Μάλλον, όμως, δεν είναι τόσο σίγουρος για τη στρατηγική του, γιατί πριν από λίγο είπε ότι τελικά θα αξιοποιήσει την πρώτη εντολή. Ας δει λοιπόν ο ελληνικός λαός ποιος έχει σταθερή θέση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Εγώ που εδώ και έναν χρόνο μιλώ για σταθερότητα και πρόοδο από την πρώτη εκλογή ή ο κ. Μητσοτάκης που έλεγε για δεύτερες και τρίτες εκλογές, αλλά μπροστά στο προσωπικό του αδιέξοδο λέει ότι θα αξιοποιήσει την πρώτη εντολή*. Θα ακούσουμε πολλά γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την πλευρά του, ο κ. Τσίπρας ψήφισε την απλή αναλογική. Όμως, αυτός μιλάει για μια “ειδική” απλή αναλογική σημειώνοντας ότι για να συνεργαστεί στο εκλογικό σύστημα που ψήφισε ο ίδιος, πρέπει να είναι πρώτο κόμμα. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό; Ότι η *πραγματική αγωνία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, αλλά να σώσει ο ίδιος το πολιτικό του μέλλον. Έχουμε λοιπόν άλλες προτεραιότητες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πολλοί λένε ότι περιμένουν στη χώρα μας να ολοκληρωθούν οι τουρκικές εκλογές και να αλλάξει το περιβάλλον συζητήσεων με τη Τουρκία. Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας οραματίζεται – λέει – να κάνει τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από τα πραγματικά προβλήματα. Συναντούν και οι δύο Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ουδέποτε μίλησαν για εμπάργκο όπλων στη Τουρκία. Σήμερα σε σποτ ο Ερντογάν έβαλε το βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Δυτική Θράκη εντός του τουρκικού χάρτη. Έχουν χρέος και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, εάν συνεχίσει ο Κιλιτσντάρογλου και ο Ερντογάν τις προκλήσεις, την καταπάτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την υπονόμευση των συνθηκών καλής γειτονίας, να σταματήσουν να πωλούν έστω και μια σφαίρα στη Τουρκία. Γιατί σε άλλη περίπτωση είναι Πόντιοι Πιλάτοι και συνένοχοι των προκλήσεων εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας» σημείωσε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε απόψε από τα Ιωάννινα τις προτάσεις για την Παιδεία:

Με αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την Παιδεία ώστε να φτάσει σταδιακά στη μέση δαπάνη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με ενίσχυση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της και εφαρμογή των 16 δεικτών ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των μαθησιακών κενών και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών δυνατοτήτων. Ένας υπολογιστής για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό και ένας διαδραστικός πίνακας με υπολογιστή σε κάθε τάξη. Στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού με αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιστοποίηση ξένης γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ως την Γ’ Γυμνασίου.

Ολόπλευρη στήριξη της Ειδικής Αγωγής και των δομών της ως πρώτο στάδιο για το σχολείο συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και μαθήτριες

Προτεραιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και στη Δια βίου μάθηση, με σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής .Με κατοχύρωση επαγγελμάτων και καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ασφαλές σχολικό περιβάλλον και υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας στα σχολεία

Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε και να απαλλαγεί σταδιακά η ελληνική οικογένεια από την επιβάρυνση των φροντιστηρίων

Εξωστρεφή Πανεπιστήμια με σύνδεση με την παραγωγή και την τοπική ανάπτυξη, με χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Με την εφαρμογή εθνικής μελέτης, που θα προτείνει -ως βάση διαλόγου- το πόσες σχολές και τμήματα χρειαζόμαστε ως χώρα για κάθε γνωστικό πεδίο. Με αξιοκρατία στην ακαδημαϊκή εξέλιξη, ώστε να δώσουμε τέλος στην οικογενειοκρατία.

Οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των συντελεστών που το διαμορφώνουν.