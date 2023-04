Κόσμος

Σουδάν: Πλοίο με χιλιάδες αμάχους έφυγε προς Σαουδική Αραβία

Χιλιάδες άνθρωποι κατάφεραν να φύγουν από το εμπόλεμο Σουδάν προς τη Σαουδική Αραβία.

Πλοίο που μετέφερε 1.687 άμαχους που εγκατέλειψαν το Σουδάν για να σωθούν από τις μάχες που μαίνονται στη χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής, υπηκόους πενήντα και πλέον χωρών, έφθασε σήμερα στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου.

Το σύνολο των απομακρυνθέντων από το Σουδάν μεταφέρθηκαν από «πλοίο του βασιλείου» και «το βασίλειο προσπαθεί να καλύψει όλες τις βασικές ανάγκες των ξένων υπηκόων», σύμφωνα με ανακοίνωση της σαουδαραβικής διπλωματίας.

Το Σουδάν βυθίστηκε στο χάος τη 15η Απριλίου, όταν ξέσπασαν μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αρχηγού του στρατού και de facto ηγέτη του Σουδάν μετά το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 2021, και του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, αρχηγού των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 459 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 4.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί έκτοτε. Όμως ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων θεωρείται βέβαιο πως είναι πολύ πιο βαρύς.

Η τριήμερη εκεχειρία που συμφωνήθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ γενικά τηρείτο, κυρίως στο Χαρτούμ, όμως αυτόπτες μάρτυρες και ο ΟΗΕ ανέφεραν πως χθες οι μάχες συνεχίζονταν και σε ορισμένες περιπτώσεις «εντάθηκαν».

Αρκετές επιχειρήσεις κατεπείγουσας απομάκρυνσης αμάχων, διά θαλάσσης και αεροπορικές, διεξήχθησαν από τη Σαουδική Αραβία. Το Σάββατο, 150 άνθρωποι έχασαν με πλοίο στην Τζέντα, λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας. Τη Δευτέρα, αεροσκάφος C-130 Hercules μετέφερε δεκάδες πολίτες της Νότιας Κορέας σε αεροπορική βάση στην Τζέντα, ενώ πλοίο μετέφερε μέσω της Ερυθράς Θάλασσας σχεδόν 200 ανθρώπους από 14 χώρες που παρέλαβε στο Πορτ Σουδάν.

Δεκατρείς από τους άμαχους που έφθασαν στην Τζέντα σήμερα είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι υπήκοοι κρατών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, της Ευρώπης, της Ασίας, της βόρειας Αμερικής και της κεντρικής Αμερικής, πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του σαουδαραβικού ΥΠΕΞ.

Συνολικά απομακρύνθηκαν από το Σουδάν προς τη Σαουδική Αραβία μέχρι σήμερα 2.148 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2.000 και πλέον αλλοδαποί, κατά την ίδια πηγή.

