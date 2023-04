“The 2Night Show” - Λούδος: Οι δημοπρασίες και η αγάπη του για αναζήτηση πολύτιμων αντικειμένων (βίντεο)

Life

Στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης υποδέχτηκε τον Θάνο Λούδο. Ο επιτυχημένος δημοπράτης, και εκτιμητής πολύτιμων αντικειμένων, μίλησε για την καριέρα του στον χώρο των δημοπρασιών, εξήγησε πώς «γεννήθηκε» η αγάπη του για την αναζήτηση πολύτιμων αντικειμένων και μοιράζεται την τηλεοπτική του εμπειρία, ως εκτιμητής στο «Cash or Trash».

«Είναι σαν να με επέλεξε αυτή η δουλειά. Περνάω έξω από την Wall Street και περάσαμε από τον οίκο Shotheby’s και μπήκα μέσα από περιέργεια. Οι πόρτες μας και οι δημοπρασίες μας είναι ανοιχτές για όλους. Υπήρχε αδρεναλίνη και ερωτεύτηκα αυτή τη δουλειά. Δημοπρατήθηκε ένα ποτήρι μικρό και έφτασε τα δύο εκατομμύρια λίρες, έπαθα την πλάκα μου και είπα αυτό θέλω να κάνω», ανέφερε.

Για το πιο ακριβό αντικείμενο που έχει εκτιμήσει στην Ελλάδα είπε ότι «η αξία του ήταν επταψήφιος αριθμός. Ήταν έργο τέχνης και πήγε στο εξωτερικό».

«Η βασική αρχή στις δημοπρασίες είναι η εχεμύθεια. Δεν θα μάθει ποτέ ο αγοραστής τον πωλητή ή το αντίθετο. Αυτό που μου κάνουν πολύ συχνά είναι να μου φέρνουν έργα τέχνης που δεν ήταν σωστά. Να έχουν πιστοποιητικά από ιστορικό τέχνης ότι είναι γνήσιο, να το βλέπω, να το δείχνω και να είναι πλαστά. Τώρα τελευταία επειδή είμαι ο πρώτος που δημοπράτησα ρολόγια και να μου λένε ότι είναι Rolex και δεν είναι. Έχουμε ομάδα που ελέγχουμε τα πάντα».

Ο Θάνος Λούδος αποκάλυψε αν έχει «εξαπατηθεί» ποτέ και με ποιο τρόπο πιστοποιείται η γνησιότητα ενός έργου τέχνης. Μίλησε για την «έκπληξη» που τον περίμενε, όταν απέκτησε μια κατασχεμένη βαλίτσα, μέσω δημοπρασίας.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε τους κανόνες που τηρούνται στο επάγγελμά του, μίλησε για την μετεωρολόγο μητέρα του, αλλά και για τη συνεργασία του με την κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέτα.

