Vice Specials για “Σεξουαλική Κακοποίηση: Παιδιά Δίχως Προστασία”

Το φλέγον ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της προστασίας του ερευνα το "Vice Specials".

Την Πέμπτη 27 Απριλίου στη 01:00 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Σεξουαλική Κακοποίηση: Παιδιά Δίχως Προστασία».

Ο κίνδυνος της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης συζητιέται αρκετά τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και συχνότερα απασχολείται η επικαιρότητα με σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών. Αυτό που σπάνια, όμως, αναδεικνύεται είναι οι ευθύνες των αρχών και της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στα παιδιά-θύματα. Το γεγονός, δηλαδή, ότι οι αρχές όχι μόνο αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν τα θύματα αλλά τα τραυματίζουν και τα θυματοποιούν εκ νέου.

Με αφετηρία την καταγγελία για τον βιασμό ενός επτάχρονου παιδιού μέσα σε νοσοκομείο παίδων, όπου παρέμενε επί μήνες με εισαγγελική εντολή για την «προστασία» του, το VICE και η δημοσιογράφος Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου παρακολουθούν την πορεία πραγματικών καταγγελιών για περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και ιχνηλατούν τις δυσλειτουργίες του συστήματος παιδικής προστασίας.

Στην κάμερα του VICE μιλούν, μεταξύ άλλων:

Μητέρες και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των παιδιών που συνθλίβονται από την αποτυχία της πολιτείας να τα υποστηρίξει, όταν βρίσκουν το θάρρος να καταγγείλουν την κακοποίησή τους.

Οι δικηγόροι Αντωνία Λεγάκη, Ασπασία Ταραχοπούλου και Μαρούσκα Σπυράκη, οι οποίες χειρίζονται πληθώρα υποθέσεων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ο οποίος αναλύει τις δυσλειτουργίες του συστήματος παιδικής προστασίας.

Η ψυχολόγος Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Β΄ της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί η αστυνομία κατά την εξέταση των ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Η ψυχολόγος Σωτηρία Νίκα, η οποία μιλάει για τη λειτουργία της νεότευκτης δομής για την εξέταση των ανήλικων θυμάτων, το «Σπίτι του Παιδιού».

VICE SPECIALS – Πέμπτη 27 Απριλίου, 01:00, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση/Αφήγηση: Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπαδάκης

Παραγωγή: Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, Αυγουστίνος Ζενάκος

Έρευνα: The Manifold

Οπερατέρ: Κώστας Παπαδάκης, Θοδωρής Ποπέσκου

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

