Ερντογάν: Ξαφνική αδιαθεσία σε ζωντανή μετάδοση - Διακόπηκε η συνέντευξη (βίντεο)

Αναστάτωση προκάλεσε στην Τουρκία η ξαφνική αδιαθεσία του Ερντογάν κατά την διάρκεια live συνέντευξης. Τι είπε όταν εμφανίστηκε ξανά.



Πανικός προκλήθηκε στην Τουρκία από την ξαφνική αδιαθεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια συνέντευξης σε ζωντανή μετάδοση από το τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7.

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος παραχωρούσε συνέντευξη, ακούστηκαν φωνές «ω, Θεέ μου» εντός του προεδρικού μεγάρου, με τον δημοσιογράφο να ζητά άμεσα διαφημιστικό διάλειμμα και το πρόγραμμα να διακόπτεται απότομα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο δημοσιογράφος ανασηκώνεται στιγμιαία από την καρέκλα του και μετά να ξανακάθεται. Στη συνέχεια η μετάδοση διακόπτεται απότομα, χωρίς η κάμερα να δείξει τον Ερντογάν.

Erdogan'?n canl? yay?n?n? "Eyvah eyvah" diyerek bir anda kestiler pic.twitter.com/LTjpzn3a3T — Bahad?r Telci (@purplebixi) April 25, 2023

Επιστρέφοντας μετά τις διαφημίσεις, ο Ερντογάν ζήτησε συγγνώμη από το κοινό εξηγώντας ότι οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ κουραστικές λόγω της προεκλογικής εκστρατείας και, επιπλέον, τον ταλαιπωρούσε ένα κρύωμα, αλλά δεν ήθελε να ακυρώσει τη συνέντευξη αφού είχε δώσει την υπόσχεσή του.

Erdogan’?n rahats?zland?g?n? soylemesi genis halk kesimlerinde uzuntuye yol act?. Gecmis olsun ve dua mesajlar? yag?yor. Bu daha once hicbir liderde sahit olmad?g?m?z bir sey.



Erdogan as?l gucunu halk ile kurdugu kars?l?kl? sevgi bag?ndan al?yor.pic.twitter.com/eprLBooWcP — Gaffar Yak?nca (@GaffarYakinca) April 25, 2023

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ ευχαρίστησε με ανάρτησή του στο Twitter όλον τον κόσμο που έστειλε τις ευχές του στον Τούρκο πρόεδρο, διαβεβαιώνοντας ότι «η υγεία του είναι μια χαρά».

Sn Cumhurbaskan?m?z @RTErdogan’?n sagl?g? gayet iyidir. Gecmis olsun dileklerini ileten herkese tesekkur ediyoruz… — Omer Celik (@omerrcelik) April 25, 2023





