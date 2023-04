Πολιτική

Ελληνική Λύση: Μήνυση κατά Μυλωνάκη – Βολές Βελόπουλου σε ΝΔ

Σε όσα του καταλογίζουν οι παραιτηθέντες βουλευτές της Ελληνικής Λύσης απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλους, μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ελληνική Λύση μίλησε ο πρόεδρός της, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγο προτού η Ελληνική Λύση και Επιτροπή Δεοντολογίας της καταθέσουν μήνυση στον παραιτηθέντα βουλευτή Μυλωνάκη.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε σε μια σειρά δημοσιευμάτων που αναφέρονταν σε συναντήσεις βουλευτών και βουλευτών του με τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας ότι, μετά από αυτά και αφού έμαθε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ενδείξεις για συναντήσεις βουλευτών του κόμματός του με στελέχη του κυβερνώντος, συγκάλεσε την Επιτροπή Δεοντολογίας.

«Τους κάλεσα για να δώσουν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας και άρχισε ένα κρεσέντο», είπε και αρνήθηκε να αναφερθεί σε ονόματα.

«Μέσα στη Βουλή κατήγγειλα ονόματα και πήγαμε στον Εισαγγελέα», σημείωσε.

Κληθείς να απαντήσει στις κατηγορίες Μυλωνάκη ότι λάμβανε 500 ευρώ το μήνα «μαύρα» από βουλευτές του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε «αστειότητες» τις κατηγορίες και τόνισε πως «είναι θέμα δικαιοσύνης, πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει».

«Δεν είναι τυχαία η ενορχήστρωση από τη ΝΔ», είπε προσθέτοντας ότι, «τον τελευταίο καιρό έχω ελεγχθεί 12 φορές από ΣΔΟΕ».

Όσο αφορά στα σενάρια για υποψηφιότητα πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής με την Ελληνική Λύση, είπε ότι «δεν αποφάσισα ακόμα για το ποιοι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, υπάρχει επιτροπή, αλλά ακόμα δεν μου έχει κάνει πρόταση».

Σχετικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σημείωσε ότι, «εγώ δεν πίνω τσίπουρα στην Πάτρα».

Ερωτηθείς για ακόμα μία φορά για τα όσα έγιναν στην Ελληνική Λύση, απάντησε πως «η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε και έστειλε το θέμα στη Δικαιοσύνη», λίγο προτού ανακοινωθεί και επίσημα η μήνυση.

