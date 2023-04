Πολιτική

Εκλογές - ΝΔ: Οι νέοι υποψήφιοι βουλευτές που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια

Άλλους έξι υποψήφιους βουλευτές σε ισάριθμες περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε η ΝΔ.



Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί άλλους έξι υποψήφιους βουλευτές σε ισάριθμες περιφέρειες της χώρας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κόμματος «με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνονται οι εξής ως υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου στις κάτωθι εκλογικές περιφέρειες:

Α' Πειραιώς: Χιώτη Ειρήνη, Δικηγόρος

Ανατολικής Αττικής: Δημητρίου Ευάγγελος, Χειρουργός Οδοντίατρος

Αρκαδίας: Βλάχου Αλεξάνδρα, Συνταξιούχος

Αχαΐας: Καραφωτιά Αικατερίνη, Λογοθεραπεύτρια

Σερρών: Βαδικόλιου Φωτεινή, Επιχειρηματίας

Φθιώτιδας: Κανέλλος Στυλιανός, Δικηγόρος»