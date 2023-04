Υγεία - Περιβάλλον

Αγρίνιο: Πέθανε ασθενής που βρέθηκε αναίσθητος στην τουαλέτα νοσοκομείου

Δραματικό τέλος είχε ένας άνδρας, που παρά το ότι έφτασε στο νοσοκομείο, κατέληξε.

Αναίσθητος στην τουαλέτα του νοσοκομείου Αγρινίου βρέθηκε ένας ασθενής, λίγο αφού εξετάστηκε από γιατρό.

Ο 64χρονος από τον Πρόδρομο Ξηρομέρου πήγε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα και αφού εξετάστηκε, πήγε στην τουαλέτα του νοσοκομείου.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε από εργαζόμενο του νοσοκομείου, αναίσθητος, μέσα στην τουαλέτα και ακολούθησαν υπεράνθρωπες προσπάθειες εργαζομένων και ιατρών για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύθηκε για περίπου 12 ώρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως δυστυχώς, το πρωί της Τρίτης 25 Απριλίου άφησε την τελευταία του πνοή.

