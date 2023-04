Υγεία - Περιβάλλον

Ερυθηματώδης λύκος: Πώς επηρεάζει τον τοκετό

Πώς επηρεάζεται ο τοκετός για τις γυναίκες με συστηματικό ΣΕΛ.

Οι μητέρες με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να αποκτήσουν πρόωρα μωρά ή μωρά με περιορισμένη ανάπτυξη και σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν μετάγγιση αίματος κατά τη διάρκεια του τοκετού σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς τη συγκεκριμένη αυτοάνοση πάθηση.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα στα αρχεία εισαγωγής των νοσοκομείων των ΗΠΑ της περιόδου 2008-2017. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ανοικτής πρόσβασης «RMD Open».

Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι οι γυναίκες με ΣΕΛ έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν και άλλα ιατρικά προβλήματα: 15 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν νεφρική ανεπάρκεια κατά τη διάρκεια του τοκετού, πάνω από τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν εκλαμψία ή μη φυσιολογική πήξη του αίματος σε όλα τα αιμοφόρα αγγεία του σώματος και έντεκα φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν καρδιαγγειακές και περιφερικές αγγειακές διαταραχές, σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς την πάθηση.

«Η μελέτη καταδεικνύει ότι η εμβρυική και η σοβαρή μητρική νοσηρότητα εμφανίζονται σε υψηλότερο ποσοστό σε ασθενείς με ΣΕΛ σε σύγκριση με εκείνες που δεν πάσχουν από ΣΕΛ. Αυτή η ποσοτική εργασία μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση και τη συμβουλευτική των ασθενών με ΣΕΛ, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του προγραμματισμού», σημειώνουν οι ερευνητές.

