Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Το μήνυμα σε είσοδο πολυκατοικίας που έγινε viral (εικόνες)

Το μήνυμα βρίσκεται στην είσοδο και κεντρίζει τα βλέμματα όλων όσοι περνούν από την πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.

Ένα… μήνυμα φρόντισαν να στείλουν οι ένοικοι μίας πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε κάποιον που, όπως όλα δείχνουν, τους έχει βάλει στο... μάτι.

Συγκεκριμένα, κάποιος φαίνεται πως έχει κάνει αγαπημένη του συνήθεια να κάνει την... ανάγκη του στην είσοδο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να απηυδήσουν από αυτή την κατάσταση και να φροντίσουν να τον βάλουν στη θέση του...

«Άμα σε πιάσω να κατουράς θα κάνεις τρεις μήνες νοσοκομείο», γράφει χαρακτηριστικά στο μήνυμα που αναρτήθηκε έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας και έγινε viral στο Διαδίκτυο.

Φωτογραφίες: karfitsa.gr

