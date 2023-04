Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού” – Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση στο σύνολο της αξίας του

Στην 25η εβδομάδα βρίσκεται το «Καλάθι του Νοικοκυριού. Η ανάρτηση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Μείωση 1% στο σύνολο της αξίας του «Καλαθιού του νοικοκυριού», 25η εβδομάδα εφαρμογής του, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει: «25η εβδομάδα εφαρμογής από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Από 1134 προϊόντα 32 (2.82%) παρουσίασαν αύξηση, 48 (4.23%) παρουσίασαν μείωση, και 1054 (92.95%) παρέμειναν σταθερά! -1% μείωση πάλι στο σύνολο της αξίας του «Καλαθιού». Συνεχίζουμε την μάχη κατά της Ακρίβειας και της προστασίας των ευάλωτων συμπολιτών μας».





