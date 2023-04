Παράξενα

“Το Πρωινό” - Πάτρα: Παρέα νεαρών έφυγε από ταβέρνα χωρίς να πληρώσει (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για το περιστατικό ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.



Παρέα τεσσάρων νεαρών ατόμων πήγε σε ταβέρνα της Πάτρας κι αφού έφαγαν φέρεται να έφυγαν χωρίς να πληρώσουν.



Το περιστατικό συνέβη σε παραλιακό κατάστημα της Πάτρας, όπου η παρέα πήγε για να φάει θαλασσινά, ωστόσο έφυγαν χωρίς να πληρώσουν με αποτέλεσμα τον εκνευρισμό του ιδιοκτήτη, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που κατέγραψε κάμερα από το κλειστό κύκλωμα στο Facebook και μάλιστα τους «επικήρυξε».



Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε ότι οι νεαροί οι είχαν σχέδιο και αυτό αποτυπώνεται μέσα από τις κινήσεις του, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι αν δεν πάνε στο μαγαζί θα τους κάνει μήνυση.

Ωστόσο, η κίνησή του να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των νεαρών με καθαρά τα πρόσωπά τους, έχει προκαλέσει μεταξύ άλλων και πολλές οργισμένες αντιδράσεις, με αρκετούς να καταδικάζουν το γεγονός.

