Πολιτική

Ant1news - Πες την γνώμη σου: H ψηφοφορία για την σημασία των debate

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους χιλιάδων επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Καθώς καίριας σημασίας ζητήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Το πρωί της Τρίτης καλέσαμε τους αναγνώστες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με την βαρύτητα που έχουν τα debate ως προς την διαμόρφωση της ψήφου τους στις εκλογές.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 12:00 της Τετάρτης και αμέσως ξεκίνησε η επόμενη.

Η συντριπτική πλειονότητα όσων συμμετείχαν, απάντησε ότι τα debate των πολιτικών αρχηγών δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ψήφο της στις εκλογές.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι του νοικοκυριού” – Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση στο σύνολο της αξίας του

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Μαζί τους ο Μητροπολίτης Νουβίας

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο