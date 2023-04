Υγεία - Περιβάλλον

Σουδάν: Χειρουργήθηκαν οι δύο Έλληνες που επέστρεψαν την Τρίτη

Η κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών και η πορεία της επιχείρησης απεγκλωβισμού των υπόλοιπων Ελλήνων που βρίσκονται στο Σουδάν.

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών παραμείνει ο 59χρονος Έλληνας που επαναπατρίστηκε από το Σουδάν ενώ ο δεύτερος τραυματίας 42 ετών νοσηλεύεται σε θάλαμο νοσηλείας.

Και οι δυο απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν και επαναπατρίστηκαν από το Τζιμπουτί, χθες, Τρίτη 25 Απριλίου.

Διακομίσθηκαν αυθημερόν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου υπεβλήθησαν άμεσα από ομάδα ειδικών χειρουργών σε πολύωρη χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων τους με επιτυχία.

Μετά τα χειρουργεία η κατάστασή τους εμφανίζει ικανοποιητική βελτίωση αλλά παραμένει σοβαρή.

Μεταφορικό αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε από την Ακάμπα της Ιορδανίας μεταφέροντας Έλληνες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν.

Το C-27 αναμένεται να προσγειωθεί στην Τανάγρα στις 16:00.

