Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.



Τα σοβαρά τα φέρνει ο Ουρανός με τα απρόβλεπτα που δημιουργεί, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την Λίτσα Πατέρα, η Αφροδίτη που είναι στους Διδύμους σημαίνει ότι θα έχουμε νέες γνωριμίες, ενώ ανέφερε ακόμα ότι ο Δίας παραμένει στο πιο σεξουαλικό ζώδιο, τον Κριό

«Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα παρά το γεγονός ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος», υπογράμμισε ακόμα η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

