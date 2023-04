Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τα θέματα της Τετάρτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Τρίτης.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

Κι όμως η ψωρίαση είναι πιο συχνή από όσο νομίζεις! Η Νικολέτα Κοΐνη, δερματολόγος – αφροδισιολόγος, μας ενημερώνει για την ψωρίαση και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, ενώ η Κάτια Ταραμπάνκο, μοιράζεται μαζί μας τη δική της ιστορία με την ψωρίαση καθώς και το πώς είναι να ζεις με αυτή.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κάτια Ταραμπάνκο, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:

Εμμηνόπαυση; Ζούμε αλλιώς και διαλύουμε τους μύθους με τη βοήθεια της Μαιευτήρα- Χειρουργού Γυναικολόγου Έφης Ρομποτή.

Τι πρέπει να έχει ένα νεσεσέρ για να μη χάνει ποτέ τη λάμψη του το δέρμα μας; Η skin expert Αγγελική Αργύρη μάς αποκαλύπτει χρήσιμα μυστικά για τη σωστή περιποίηση, ανάλογα με τον τύπο δέρματος.

Η γυμνάστρια Σοφία Παθέκα δίνει τη λύση στα χαλαρά μπρατσάκια, με ασκήσεις για όλες τις ηλικίες!

Πόσο απαραίτητη είναι η βιταμίνη D; Ο Κωνσταντίνος Ξένος μάς ενημερώνει για τη χρησιμότητα της βιταμίνης D, καθώς και για τις τροφές που βοηθούν στην πρόσληψή της.

