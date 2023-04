Κοινωνία

Πατήσια – Διακίνηση ανηλίκου: Σύλληψη καταζητούμενου με διεθνές ένταλμα

Από το 2019 αναζητούσαν οι Διεθνής Αρχές τον 56χρονο. Αγωνία για το παιδί.

Ένας 56χρονος με διεθνές ένταλμα σύλληψης συνελήφθη στα Πατήσια.

Ο συλληφθείς κατηγορείται πως είχε «αγοράσει» 8χρονο παιδί από την οικογένειά του στα Τίρανα και το έφερε στην Αθήνα όπου και το υποχρέωνε σε επαιτεία.

Σε βάρος του 56χρονου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Interpol από το 2019.

Η τύχη του παιδιού αγνοείται.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 24-4-2023 στα Πατήσια, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 56χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, που εκδόθηκε έπειτα από αίτημα της χώρας προέλευσής του, στην οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -15- ετών για το αδίκημα της διακίνησης ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς παρέλαβε ανήλικο αγόρι έναντι χρηματικού ποσού από την οικογένειά του στη χώρα καταγωγής του και αφού μετακινήθηκαν στη χώρα μας, εξανάγκαζε το ανήλικο να επαιτεί, αφαιρώντας του τα χρήματα που συγκέντρωνε.

O συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

