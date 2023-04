Πολιτική

Γεραπετρίτης: Μηνύσεις σε Εμφιετζόγλου και Ακρίτα μετά τους υπαινιγμούς για την 12χρονη στον Κολωνό

Στην αντεπίθεση περνά ο υπουργός Επικρατείας επιλέγοντας την νομική οδό.

Στην αντεπίθεση περνά ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε τη νομική οδό με αφορμή τους υπαινιγμούς εις βάρος του σχετικά με την υπόθεση της 12χρονης από τoν Κολωνό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε μήνυση εις βάρος του κατασκευαστή και προέδρου της Πατριωτικής Ένωσης Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, ο οποίος έκανε αρχικά λόγο για τη σχέση του με την εν λογω υπόθεση.

Σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να συνέχισε τις νομικές του ενέργειες καταθέτοντας μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά της δημοσιογράφου Έλενας Ακρίτα, η οποία σε ανάρτησή της είχε αναπαράξει το δημοσίευμα για την ανάρτηση του κ. Εμφιετζόγλου, γράφοντας «Καλημερούδια αφεντικά, πώς τα καλοπερνάτε;».





