Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Οι αναποφάσιστοι, η ψαλίδα, ο Κασιδιάρης και η Ελληνική Λύση

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζονται στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Απόψε, Τετάρτη 26 Απριλίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Άνοιξε ή έκλεισε η ψαλίδα μεταξύ των μονομάχων με την εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου;

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι αναποφάσιστοι; Ποιες είναι οι πρώτες τους επιλογές;

Πώς κρίνουν οι πολίτες το κόμμα Κασιδιάρη και πώς τις εξελίξεις στο κόμμα Βελόπουλου;

Την μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1 αναλύει στο στούντιο ο Θωμάς Γεράκης.

ΑΝΤ1 ΝΕWS, απόψε στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

