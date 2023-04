Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Ο Κούγιας κατέθεσε μήνυση στην γιατρό Αγγελική Καρατζά

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται σήμερα η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.





Σε μια ακόμα μήνυση σε βάρος γιατρού που καταθέτει στη δίκη της για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας προχώρησε σήμερα η κατηγορούμενη Ρούλα Πισπιρίγκου. Αυτή τη φορά ο δικηγόρος της Αλέξης Κούγιας εκπροσωπώντας την κατηγορούμενη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της παιδοκαρδιολόγου Αγγελικής Καρατζά.

«Υποβάλλω μήνυση για ψευδή κατάθεση και μακάρι να μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου γιατί η γυναίκα αυτή προσπαθεί να αποπροσανατολίσει φωτογραφίζοντας την εντολέα μου ως ένοχη. Ζητάμε την μεταβίβαση των πρακτικών στον εισαγγελέα» είπε ο κ. Κούγιας.

Ακολουθούν μερικές από τις ερωτήσεις που υπέβαλλε ο Αλέξης Κούγιας στην μάρτυρα και οι απαντήσεις που εκείνη έδωσε:

Κούγιας : Θυμάστε τι είχατε καταθέσει προανακριτικά; Όταν ρωτηθήκατε εκεί γιατί δεν αναφέρατε ποτέ ότι στις 8 και στα 9 του μήνα επικοινώνησε μαζί σας ο γιατρός του Καραμανδανείου;

: Θυμάστε τι είχατε καταθέσει προανακριτικά; Όταν ρωτηθήκατε εκεί γιατί δεν αναφέρατε ποτέ ότι στις 8 και στα 9 του μήνα επικοινώνησε μαζί σας ο γιατρός του Καραμανδανείου; Μάρτυρας : Δεν ερωτήθηκα και για να είμαι ειλικρινής δεν το θυμόμουν. Όταν έγινε η ανακοπή με πήραν από το Καραμανδάνειο και με ρώτησαν λεπτομέρειες για την εξέταση του παιδιού 10 ημέρες πριν. Όπως και έπραξα και τους ενημέρωσα.

: Δεν ερωτήθηκα και για να είμαι ειλικρινής δεν το θυμόμουν. Όταν έγινε η ανακοπή με πήραν από το Καραμανδάνειο και με ρώτησαν λεπτομέρειες για την εξέταση του παιδιού 10 ημέρες πριν. Όπως και έπραξα και τους ενημέρωσα. Κούγιας : Γιατί η παιδίατρος παρέπεμψε την Τσωρτζίνα σε εσάς;

: Γιατί η παιδίατρος παρέπεμψε την Τσωρτζίνα σε εσάς; Μάρτυρας : Η γιατρός δεν υποπτεύτηκε τίποτα. Με κάλεσε και μου είπε, όταν πέθανε η Ίριδα, «θέλω να δεις το παιδί μήπως έχει πρόβλημα στην καρδιά».

: Η γιατρός δεν υποπτεύτηκε τίποτα. Με κάλεσε και μου είπε, όταν πέθανε η Ίριδα, «θέλω να δεις το παιδί μήπως έχει πρόβλημα στην καρδιά». Κούγιας : Στην Ίριδα κάνατε όλες τις εξετάσεις;

: Στην Ίριδα κάνατε όλες τις εξετάσεις; Μάρτυρας : Της έκανα υπέρηχο.

: Της έκανα υπέρηχο. Κούγιας : Γιατί δεν κάνατε υπέρηχο; Και το παιδί πέθανε;

: Γιατί δεν κάνατε υπέρηχο; Και το παιδί πέθανε; Πρόεδρος : Μην απαντήσετε.

: Μην απαντήσετε. Κουγιας : Προσφεύγω στο δικαστήριο και θέλω να μου επιτραπεί η ερώτηση για να αναδείξω ότι η εξεταζόμενη είναι μια εντελώς αναξιόπιστη μάρτυρας και εντελώς ανεπαρκής γιατρός, παρά το γεγονός ότι φέρει τον τίτλο της καθηγήτριας.

: Προσφεύγω στο δικαστήριο και θέλω να μου επιτραπεί η ερώτηση για να αναδείξω ότι η εξεταζόμενη είναι μια εντελώς αναξιόπιστη μάρτυρας και εντελώς ανεπαρκής γιατρός, παρά το γεγονός ότι φέρει τον τίτλο της καθηγήτριας. Εισαγγελέας : Η συγκεκριμένη ερώτηση άπτεται άλλης δικογραφίας. Η αξιοπιστία της μάρτυρος κρίνεται από το δικαστήριο, μέσα από την εξέταση της. Προτείνω να απορριφθεί η ερώτηση.

: Η συγκεκριμένη ερώτηση άπτεται άλλης δικογραφίας. Η αξιοπιστία της μάρτυρος κρίνεται από το δικαστήριο, μέσα από την εξέταση της. Προτείνω να απορριφθεί η ερώτηση. Κουγιας: Το σύστημα αξιών της μάρτυρος της επιβάλει να λέει ψέματα μέσα στο δικαστήριο. Η μάρτυρας είναι ίσως και η αιτία που δεν απεφεύχθη ο θάνατος της Ίριδας στο σπίτι καθώς η παιδίατρος έδωσε εντολή να γίνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και η κυρία μάρτυρας δεν το έκανε.

«Ήταν όλα φυσιολογικά»

Νωρίτερα, ο κ. Κούγιας υπέβαλλε ερωτήσεις στη μάρτυρα σχετικά με την κατάσταση υγείας του παιδιού και αν αυτό είχε καρδιολογικό πρόβλημα πριν την ανακοπή που είχε υποστεί.

Κούγιας : Ευθέως μπορείτε να πείτε αν αυτό το παιδί είχε καρδιολογικό πρόβλημα;

: Ευθέως μπορείτε να πείτε αν αυτό το παιδί είχε καρδιολογικό πρόβλημα; Μάρτυρας : Δε είχε κανένα καρδιολογικό πρόβλημα.

: Δε είχε κανένα καρδιολογικό πρόβλημα. Κούγιας : Πως μπορεί να διαπιστωθεί χωρίς νεκροψία…

: Πως μπορεί να διαπιστωθεί χωρίς νεκροψία… Μάρτυρας : Από την κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα….

: Από την κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα…. Κούγιας : Άλλη εξέταση δεν υπάρχεις; Σε αυτό το παιδί έγινε μαγνητική καρδιάς;

: Άλλη εξέταση δεν υπάρχεις; Σε αυτό το παιδί έγινε μαγνητική καρδιάς; Μάρτυρας : Όχι. Πρώτον γιατί στο νοσοκομείο δεν υπάρχει και αυτό το παιδί ήταν σε βαριά κατάσταση …

: Όχι. Πρώτον γιατί στο νοσοκομείο δεν υπάρχει και αυτό το παιδί ήταν σε βαριά κατάσταση … Κούγιας : Έγιναν όλες οι άλλες εξετάσεις δεν έγινε μαγνητική καρδιάς γιατί στο Καραμανδάνειο δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος…

: Έγιναν όλες οι άλλες εξετάσεις δεν έγινε μαγνητική καρδιάς γιατί στο Καραμανδάνειο δεν υπάρχει μαγνητικός τομογράφος… Μάρτυρας : Δεν υπήρχε λόγος πριν να κάνει μαγνητική…

: Δεν υπήρχε λόγος πριν να κάνει μαγνητική… Κούγιας : Αποκλείεται πριν την ανακοπή να υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό που θα αναδεικνύονταν με τη μαγνητική;

: Αποκλείεται πριν την ανακοπή να υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό που θα αναδεικνύονταν με τη μαγνητική; Μάρτυρας : Το αποκλείω.

: Το αποκλείω. Κούγιας : Ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος μιας καρδιάς στην ηλικία της Τζωρτζίνας

: Ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος μιας καρδιάς στην ηλικία της Τζωρτζίνας Μάρτυρας : Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω δεν μας απασχολεί. Όλα στο παιδί ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.

: Δεν γνωρίζω. Γνωρίζω δεν μας απασχολεί. Όλα στο παιδί ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Κούγιας : Θέλω να μου πείτε. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για ένα παιδί που δεν έχει φυσιολογικό βαριάς καρδιάς;

: Θέλω να μου πείτε. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για ένα παιδί που δεν έχει φυσιολογικό βαριάς καρδιάς; Μάρτυρας : Δεν ασχολούμαστε με το βάρος της καρδιάς, είναι κάτι που δεν είθισται να το κάνουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι διαστάσεις και η λειτουργικότητα.

: Δεν ασχολούμαστε με το βάρος της καρδιάς, είναι κάτι που δεν είθισται να το κάνουμε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι διαστάσεις και η λειτουργικότητα. Κούγιας : Οι θέσεις μας είναι ότι το παιδί παραλίγο να χάσει την ζωή του από προβλήματα στη καρδιά που δεν εξέτασαν οι γιατροί. Ο καθηγητής στη Θεσσαλονίκη κ. Ψαρούλης μου είπε ότι «όλοι αυτοί λένε ψέματα». Του ζήτησαν να καταθέσει και το αρνήθηκε. Μου είπε «μα είναι δυνατόν να γίνει αυτή η δίκη και να μην έχει αξιολογήσει την έκθεση του κ. Μπουζιάνη που λέει ότι καρδιά του παιδιού ζυγίζει μόλις 47 γραμμάρια;». Μου είπε ότι το παιδί αυτό ήταν εν δυνάμει υποψήφιο να πεθάνει. Είχε το 1/3 της φυσιολογικής καρδιάς και δεν υπήρχε μαγνητικός τομογράφος ….Έχει δίκιο ο κ. Ψαρούλης;

: Οι θέσεις μας είναι ότι το παιδί παραλίγο να χάσει την ζωή του από προβλήματα στη καρδιά που δεν εξέτασαν οι γιατροί. Ο καθηγητής στη Θεσσαλονίκη κ. Ψαρούλης μου είπε ότι «όλοι αυτοί λένε ψέματα». Του ζήτησαν να καταθέσει και το αρνήθηκε. Μου είπε «μα είναι δυνατόν να γίνει αυτή η δίκη και να μην έχει αξιολογήσει την έκθεση του κ. Μπουζιάνη που λέει ότι καρδιά του παιδιού ζυγίζει μόλις 47 γραμμάρια;». Μου είπε ότι το παιδί αυτό ήταν εν δυνάμει υποψήφιο να πεθάνει. Είχε το 1/3 της φυσιολογικής καρδιάς και δεν υπήρχε μαγνητικός τομογράφος ….Έχει δίκιο ο κ. Ψαρούλης; Μάρτυρας : Το παιδί είχε φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και διαστάσεις καρδιάς και στο Ωνάσειο οι γιατροί είπαν ότι ήταν όλα φυσιολογικά.

: Το παιδί είχε φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και διαστάσεις καρδιάς και στο Ωνάσειο οι γιατροί είπαν ότι ήταν όλα φυσιολογικά. Κούγιας : Ούτε στο Ωνάσειο, ούτε στο Ρίο ούτε στο Παίδων ζητήθηκε να γίνει μαγνητική καρδιάς. Γιατί;

: Ούτε στο Ωνάσειο, ούτε στο Ρίο ούτε στο Παίδων ζητήθηκε να γίνει μαγνητική καρδιάς. Γιατί; Μάρτυρας : Η μαγνητική καρδιάς στα παιδιά έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, πρώτα απ όλα χρειάζεται ολική νάρκωση….. Η μαγνητική είναι πολύ ιδιαίτερη εξέταση. Απαιτεί ολική νάρκωση στις μικρές ηλικίες για 40 λεπτά, είναι υψηλού κόστους. Με όλες τις εξετάσεις φυσιολογικές σε ένα παιδί δεν έχει καμία ένδειξη για να γίνει.

: Η μαγνητική καρδιάς στα παιδιά έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, πρώτα απ όλα χρειάζεται ολική νάρκωση….. Η μαγνητική είναι πολύ ιδιαίτερη εξέταση. Απαιτεί ολική νάρκωση στις μικρές ηλικίες για 40 λεπτά, είναι υψηλού κόστους. Με όλες τις εξετάσεις φυσιολογικές σε ένα παιδί δεν έχει καμία ένδειξη για να γίνει. Κούγιας : Δεν είπα εγώ αυτό. Επειδή έχουμε μια φτωχή οικογένεια με βιοπαλαιστές γονείς μπορεί το κράτος να τους συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο;

: Δεν είπα εγώ αυτό. Επειδή έχουμε μια φτωχή οικογένεια με βιοπαλαιστές γονείς μπορεί το κράτος να τους συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο; Μάρτυρας : Δεν είχε ένδειξη για μαγνητική το παιδί.

: Δεν είχε ένδειξη για μαγνητική το παιδί. Κούγιας : … Ο κ. Ψαρούλης μου είπε «γιατί βασανίζετε το δικαστήριο; Το παιδί ήταν μια ωρολογιακή βόμβα και θα πέθαινε από καρδιά. Αν κάνατε μαγνητική τομογραφία θα φαίνονταν».

: … Ο κ. Ψαρούλης μου είπε «γιατί βασανίζετε το δικαστήριο; Το παιδί ήταν μια ωρολογιακή βόμβα και θα πέθαινε από καρδιά. Αν κάνατε μαγνητική τομογραφία θα φαίνονταν». Μάρτυρας : Μα δεν θα κάναμε δεν είχε ένδειξη.

: Μα δεν θα κάναμε δεν είχε ένδειξη. Κούγιας : Τότε γιατί υπάρχει η μαγνητική καρδιάς;

: Τότε γιατί υπάρχει η μαγνητική καρδιάς; Μάρτυρας : Να σας πω τις ενδείξεις; Κάνουμε μαγνητική στα παιδιά με πολλαπλά χειρουργεία, κάνουμε και στα παιδιά με μυοκαρδίτιδες την οποία το παιδί αυτό δεν είχε.

: Να σας πω τις ενδείξεις; Κάνουμε μαγνητική στα παιδιά με πολλαπλά χειρουργεία, κάνουμε και στα παιδιά με μυοκαρδίτιδες την οποία το παιδί αυτό δεν είχε. Κούγιας : Εδώ έχουμε με μια καρδιά 47 γραμμάρια θα είχε φανεί με μαγνητική Λένε ψέματα όλοι αυτοί;

: Εδώ έχουμε με μια καρδιά 47 γραμμάρια θα είχε φανεί με μαγνητική Λένε ψέματα όλοι αυτοί; Μάρτυρας : Στα 1700 φυσιολογικά παιδιά δηλαδή που βλέπω το χρόνο θα κάνω μαγνητική καρδιάς; Θα γελάσει ο κόσμος.

: Στα 1700 φυσιολογικά παιδιά δηλαδή που βλέπω το χρόνο θα κάνω μαγνητική καρδιάς; Θα γελάσει ο κόσμος. Κούγιας : Μας έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Εσάς η θέση σας στον όρκο σας είναι ότι το κοριτσάκι με το 1/3 της καρδιάς δεν είχε πρόβλημα καρδιακό;

: Μας έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Εσάς η θέση σας στον όρκο σας είναι ότι το κοριτσάκι με το 1/3 της καρδιάς δεν είχε πρόβλημα καρδιακό; Μάρτυρας : Καταρχάς να σας πω πως όσα πέρασε το παιδί ανακοπή, ανάνηψη κ.ά. επηρεάζουν το βάρος της καρδιάς.

: Καταρχάς να σας πω πως όσα πέρασε το παιδί ανακοπή, ανάνηψη κ.ά. επηρεάζουν το βάρος της καρδιάς. Κούγιας : Πως το ξέρετε αυτό; Τη ζυγίσατε; Αφού δεν της κάνατε πουθενά μαγνητική. Για τα λευκά αιμοσφαίρια ποιός λέει αλήθεια; Οι παιδίατροι είπαν ότι τα φυσιολογικά ήταν 8 έως 10 χιλιάδες. Εσείς λέτε 15 χιλιάδες. Ποια είναι η αλήθεια;

: Πως το ξέρετε αυτό; Τη ζυγίσατε; Αφού δεν της κάνατε πουθενά μαγνητική. Για τα λευκά αιμοσφαίρια ποιός λέει αλήθεια; Οι παιδίατροι είπαν ότι τα φυσιολογικά ήταν 8 έως 10 χιλιάδες. Εσείς λέτε 15 χιλιάδες. Ποια είναι η αλήθεια; Μάρτυρας: Δεν αξιολογούνται.