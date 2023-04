Αθλητικά

Formula 1: Το 4ο Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 4ο GRAND PRIX στο Αζερμπαϊτζάν, Κυριακή 30/4, και το 1ο SRINT RACE της χρονιάς, Σάββατο 30/4, έρχονται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+. Αναλυτικά οι μεταδόσεις.

Στους δρόμους του Μπακού, στην πίστα του «BAKU CITY CIRCUIT» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 30 Απριλίου, στις 14:00 ο 4ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1. Την Παρασκευή 28 Απριλίου και το Σάββατο 29 Απριλίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης, ενώ το Σάββατο 29 Απριλίου το 1ο Sprint Race της χρονιάς θα μεταδοθεί ζωντανά στις 16:30 και από τον ΑΝΤ1.

Κατατακτήριες δοκιμές και για το Sprint!

Από αυτόν τον αγώνα θα εφαρμοστεί μία καινοτομία που αφορά στη διαδικασία του Sprint. Η αλλαγή που θα δούμε για πρώτη φορά στην F1 προβλέπει την κατάργηση των ελεύθερων δοκιμών (Free Practice 2) του Σαββάτου και την αντικατάστασή τους από μία ανεξάρτητη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, που θα καθορίζει τη σειρά εκκίνησης του αγώνα Sprint, που θα διεξάγεται μετά από λίγες ώρες την ίδια ημέρα!

Οι κατατακτήριες δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν μόνο τη σειρά εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής, που δεν θα επηρεάζεται στο εξής από την κατάταξη του Sprint. Ουσιαστικά, οι εξελίξεις του Σαββάτου θα αφορούν μόνο εκείνη την ημέρα και δεν θα επηρεάζουν τον βασικό αγώνα. Αυτό έχει στόχο να κάνει τους οδηγούς πιο επιθετικούς στο Sprint, καθώς δεν θα ανησυχούν πως ένα λάθος μπορεί να καταστρέψει και τον αγώνα τους την Κυριακή. Εξάλλου, έχει ήδη ανακοινωθεί ότι οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά σετ ελαστικών για τον αγώνα Sprint από εκείνα που έχουν στη διάθεσή τους για τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Η διαδρομή στην πρωτεύουσα των Αζέρων κινείται γύρω από τους Πύργους της φωτιάς (Flame Towers) και το παλιό κάστρο. Αν και είναι η 7η φορά που θα γίνει αγώνας στο Μπακού, κανείς δεν έχει κερδίσει δυο φορές εκεί: Φερστάπεν (2022), Πέρεζ (2021), Μπότας (2019), Χάμιλτον (2018), Ρικιάρντο (2017), Ρόσμπεργκ (2016).

Η διαδρομή των 6km περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος μήκους 2.2km, όπου αναμένεται να δούμε πολλά προσπεράσματα με τη βοήθεια του DRS. Η δύναμη της υβριδικής μηχανής παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φρεναρίσματα από 350km/h στο τέλος της ευθείας θα είναι σίγουρα εντυπωσιακά, ενώ εξόδους, συγκρούσεις και διακοπές επιφυλάσσουν τα στενά της παλιάς πόλης που δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα για θεατές και τηλεθεατές. Πέρυσι οι Red Bull έκαναν το 1-2 σ’ έναν αγώνα που έκρυβε δράμα για τις Ferrari. Μπορεί φέτος να συμβεί το αντίθετο; Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C3, C4, C5 και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αυτοκίνητο ασφαλείας θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Για πρώτη φορά στο Μπακού θα έχουμε δυο αγώνες, καθώς το Σάββατο θα διεξαχθεί Sprint Race 17 γύρων χωρίς αλλαγές και με κομμένη την ανάσα. Ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μας μεταφέρει το κλίμα από τα paddock και τα pit

Η εκπομπή «Formula 1 Show» την Κυριακή θα ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα στις 13:00 στο ΑΝΤ1+, στην οποία, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια συνέντευξη του Μικ Σουμάχερ, δοκιμαστή της Mercedes. Στην παρουσίαση της εκπομπής και στις μεταδόσεις θα βρίσκονται ο Τάκης Πουρναράκης, ο Κώστας Λεώνης και η Μαρία Θωμά για την lifestyle προσέγγιση της F1! Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του αγώνα σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, απευθείας συνδέσεις με τα paddock στο Μπακού, τους αγώνες της F2 κ.ά.

Καλεσμένος στη μετάδοση του αγώνα θα είναι ο Δημήτρης Μπίζας, F1 editor στο περιοδικό Car and Driver.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 4ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

28/4 F1 FP1 12:30 – 13:30 ANT1+ 28/4 F1 Qualifying 16:00 – 17:00 ANT1+ 29/4 F1 Sprint Shootout 11:30 – 12:30 ANT1+ 29/4 F2 Sprint Race 14:00 – 14:50 ANT1+ 29/4 F1 Sprint Race 16:30 – 17:30 ANT1, ANT1+ 30/4 F2 Feature Race 10:25 – 11:30 ANT1+ 30/4 F1 Formula 1 Show 13:00 ANT1+ 30/4 F1 Race 14:00 ANT1, ANT1+ 30/4 F1 Post-Race Με τη λήξη του αγώνα ANT1, ANT1+

Το Σάββατο 29 Απριλίου στις 16:30 το 1ο Sprint Race της χρονιάς και την Κυριακή 30 Απριλίου στις 14:00 το 4ο Grand Prix της Formula 1, έρχονται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

#f1ant1

Instagram: @f1.ant1

Facebook: @f1.ant1

Twitter: @f1ant1

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Εκλογές 2023: Ρεκόρ για τη συμμετοχή των κομμάτων

Βοστόνη: Συνελήφθη στο αεροδρόμιο για….καλαμάκι (εικόνες)