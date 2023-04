Κόσμος

Σουδάν: Στην Ελλάδα άλλοι 16 διασωθέντες ομογενείς (εικόνες)

Προσγειώθηκε στην Τανάγρα C-27 με Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες από το Σουδάν. Μαζί τους και αρκετά παιδιά.

Λίγο μετά τις 16:00 προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μεταφορικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο μετέφερε 16 Έλληνες, μία Ελληνοκύπρια, 9 Ρουμάνους και 8 Φινλανδούς πολίτες, απεγκλωβισμένους από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, απογειώθηκε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας άλλο μεταφορικό αεροσκάφος C-27 με προορισμό το Ασουάν της Αιγύπτου συνεχίζοντας την επιχείριση απεγκλωβισμού Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών από το Σουδάν.

Χαρδαλιάς: Δεν αφήνουμε κανένα πίσω στα δύσκολα όσο μακριά κι αν βρίσκεται

Δεν αφήνουμε κανένα πίσω στα δύσκολα όσο μακριά κι αν βρίσκεται. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, σήμερα, από την Τανάγρα μετά την άφιξη μεταφορικού αεροσκάφους C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν.

Ευχαρίστησε τα στελέχη της Ενόπλων Δυνάμεων «για τον επαγγελματισμό που έδειξαν» καθώς και τα στελέχη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών «και ειδικά τα στελέχη που βρίσκονται στο πεδίο και όλες αυτές τις ημέρες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε δύσκολες διαδικασίες».

«Η προσπάθεια συνεχίζεται κάτω από την επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε» επισήμανε.

Εξήγησε ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες γιατί μιλάμε για μια χώρα «όπου δεν υπάρχουν σταθερές» ενώ υπογράμμισε ότι οι «αποφάσεις λαμβάνονται, εξετάζονται και προτεραιοποιούνται ανά δίωρο και ανά τρίωρο».

Ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες δεκάδες Ελλήνων στο Χαρτούμ, ενώ σημείωσε «με τους περισσότερους από αυτούς είμαστε σε επαφή».

«Υπάρχουν μικρά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε, πάντοτε σε συνεργασία με τους συμμάχους μας. Και στο πεδίο η έννοια της αλληλεγγύης είναι παρά πολύ σημαντική» κατάληξε ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

