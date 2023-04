Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η ψαλίδα μεταξύ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ και το προφίλ των αναποφάσιστων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η παράσταση νίκης και η κομματική προέλευση των αναποφάσιστων.

Την Τετάρτη 26 Απριλίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα στα ερωτήματα ήταν η συνολική αξιολόγηση της Κυβέρνησης, η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου και βέβαια η πρόθεση ψήφου.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 6 μονάδες με το κόμμα της κυβέρνησης να είναι πρώτο με 32,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με 26,1%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9%, το ΚΚΕ με 6,1, το Εθνικό Κόμμα Έλληνες με 3,9%, η Ελληνική Λύση με 3,7% και το ΜέΡΑ25 με 3,6%.

Στο ερώτημα για τη συνολική αξιολόγηση της Κυβέρνησης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά και μάλλον αρνητικά σε ποσοστό 54,4%

Στο ερώτημα της δημοτικότητας των πολιτικών αρχηγών, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με θετική και μάλλον θετική γνώμη σε ποσοστό 42,4% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 33,1%.

Στην παράσταση νίκης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει μεγάλο προβάδισμα

Στο ερώτημα ποια πιστεύετε ότι ήταν καλύτερη Κυβέρνηση, αυτή του κ. Μητσοτάκη ή αυτή του κ. Τσίπρα, το 47,7% επέλεξε αυτή του κ. Μητσοτάκη, ενώ το 35,2% αυτή του κ. Τσίπρα.

Στο ερώτημα τι κυβέρνηση προτιμάτε το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η αυτοδύναμη ΝΔ με 29,7%

Αναλυτικά τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου

Η διακύμανση της πρόθεσης ψήφου για ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ

Το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου

Που τοποθετούνται οι αναποφάσιστοι

Η κομματική προέλευση των αναποφάσιστων

Τι Κυβέρνηση προτιμούν οι αναποφάσιστοι

Οι επιλογές των αναποφάσιστων

Τα στοιχεία της έρευνας

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Μαζί τους ο Μητροπολίτης Νουβίας

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο