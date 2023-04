Κοινωνία

Νέα Σμύρνη - Κλοπή από θυρίδες: Συνελήφθη 46χρονος στην Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη στη Σουηδία ένας από τους Κολομβιανούς που άδειασαν θυρίδες σε τράπεζα της Νέα Σμύρνης. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Σουηδία ένας εκ των δραστών – κολομβιανής καταγωγής- της κλοπής από θυρίδες υποκαταστήματος τράπεζας στη Νέα Σμύρνη, η οποία είχε τελεστεί τον Ιούλιο του 2022.

Ο δράστης, 46 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία εντοπίστηκε στις 11 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες, τρεις άνδρες με καταγωγή από την Κολομβία, ηλικίας 46, 42 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι αποτελούν μέλη διεθνικής μετακινούμενης εγκληματικής ομάδας που ειδικεύεται στις κλοπές από τράπεζες. Επομένως, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε τη δράση του διεθνούς εγκληματικού κυκλώματος στη χώρα μας στην ανωτέρω περίπτωση διάρρηξης που ήταν μέρος του συνολικού οργανωμένου σχεδιασμού ενεργειών τους.

Πώς άδειασαν τις θυρίδες

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι κατά τη ληστεία στη Νέα Σμύρνη, αρχικά οι εισήλθαν στη χώρα μας αρκετές μέρες νωρίτερα με σκοπό να μελετήσουν τους υποψήφιους στόχους.

Αφού επέλεξαν το κατάστημα-στόχο, το επισκέφτηκαν αρκετές φορές σε διάστημα τριών ημερών για να χαρτογραφήσουν το χώρο, καταγράφοντας και σε βίντεο την κατόπτευση του για περαιτέρω προσεκτική παρατήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Σουδάν: Απεγκλωβίστηκαν κι άλλοι Έλληνες - Μαζί τους ο Μητροπολίτης Νουβίας

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο