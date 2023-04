Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι” πήρε… την σκούπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με άμυνα για σεμινάριο οι «πράσινοι» πέρασαν με περίπατο από τη Ρόδο, φτάνοντας σχεδόν σε double σκορ.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και «έκλεισε» θέση στους ημιτελικούς των πλέι οφ της Basket League. Περιορίζοντας τον Κολοσσό σε μόλις έξι πόντους στη δεύτερη περίοδο και σε επτά στην τέταρτη, η ομάδα του Χρήστου Σερέλη συνέτριψε σήμερα (26/4) στη Ρόδο τους «θαλασσί» με 89-47, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για την Α΄ φάση των πλέι οφ, και έφτασε τις δύο νίκες που απαιτούνται για την πρόκριση στους «4» του πρωταθλήματος. Εκεί το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Περιστέρι-ΑΕΚ, έχοντας πλεονέκτημα έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 27-32, 40-64, 47-89.

Μετά τα πρώτα... αναγνωριστικά λεπτά ο Κολοσσός «έτρεξε» σερί 7-0 και προηγήθηκε 17-10 στο 8΄, ενώ «έκλεισε» το δεκάλεπτο στο +8 (21-13), χάρη σε 2/2 βολές του Γιαννόπουλου. Ο Γκουντάιτις πέτυχε έξι σερί πόντους στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και το «τριφύλλι» μείωσε 21-19 στο 22΄, ενώ, αφού ο Χρυσικόπουλος «έγραψε» το 27-23, 3:08 πριν το τέλος του α΄ μέρους, οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 22-0 και προηγήθηκαν 45-27 στο 22΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και να καταστεί τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης...

Διαιτητές: Μάνος, Σταματόπουλος, Κατραχούρας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σμιθ 14 (2), Μορέιρα 2, Χρυσικόπουλος 6, Γιανγκ 2, Κόφι 6, Ιορδάνου 4, Τιγκ 2, Γιαννόπουλος 11 (1), Χατζηνικόλας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπαγιάννης 5 (13 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 3 (1), Ουίλιαμς 11 (3), Αγραβάνης 10 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 11, Πονίτκα 5, Γκριγκόνις 23 (5), Μαντζούκας 3 (1), Γκουντάιτις 10.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια

Πύργος: Πάκαρε το αυτοκίνητό του κάτω από τις μπάρες του ΟΣΕ

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο