Προμηθέας Πάτρας – ΠΑΟΚ: Ισοφάρισαν τη σειρά οι Αχαιοί

Με άμυνα για σεμινάριο ο Προμηθέας, πήρε το ροζ φύλλο αγώνα και όλα θα κριθούν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή.

Με την άμυνα να κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας Πατρών υπερασπίστηκε την έδρα του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά με τους Θεσσαλονικείς στην Α' φάση των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Αχαιοί επικράτησαν άνετα με 77-63 στο Game 2 και πλέον οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα στην έδρα του ΠΑΟΚ την προσεχή Κυριακή (30/4) για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Το περιφερειακό σουτ και η άμυνα, έκαναν τη διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο, με τον Προμηθέα να σηκώνει κεφάλι στο σκορ και να κλείνει την περίοδο στο +7 (20-13). Δίχως να χάσουν διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, οι Αχαιοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 12-6 στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, οικοδόμησαν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 13 πόντων (32-19) και δεν κοίταξαν πίσω μέχρι το ημίχρονο, που τους βρήκε στο +12 (41-29).

Ο Προμηθέας δεν απειλήθηκε στην τρίτη περίοδο, ακόμη κι όταν είδε τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν σε 52-44 στο 28΄, καθώς με ένα νέο ξέσπασμα του που ολοκληρώθηκε στο 31΄, ουσιαστικά «καθάρισε» τον αγώνα, ξεφεύγοντας με 59-44 και βάζοντας τις βάσεις της νίκης.

Κορυφαίος των νικητών ο Άντονι Κάουαν με 19 πόντους, ενώ από τον ΠΑΟΚ ο Τζέιλεν Ράιλι με 32 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 41-29, 57-44, 77-63

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Τζιοπάνος, Αγραφιώτης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Χριστόπουλος): Κάουαν 19 (4), Ντάνγκουμπιτς 3 (1), Μουράτος 9 (1), Χογκ 11, Κουλμπόκα 2, Κόντιτ 11, Πλώτας, Τσαϊρέλης 4, Γκίκας 4, Λάγιος, Τόμασον 12 (1), Τανούλης 2.

ΠΑΟΚ (Τακιανός): Φράνκε 5 (1), Ράιλι 32 (7), Μαργαρίτης 5 (1), Σαλούστρος 3 (1), Ρένφρο 2, Τσιακμάς, Χαντς 5, Πόλι 3, Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 4, Κακλαμανάκης 2, Καμπερίδης 2.

