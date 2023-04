Οικονομία

Κύπρος: Νέα γεώτρηση στο κοίτασμα “Αφροδίτη”

Σε νέα επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα Αφροδίτη της κυπριακής ΑΟΖ αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία Chevron.

Μιλώντας στο Τρίτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΡΙΚ, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου είπε ότι για το σκοπό αυτό, άρχισε η μετακίνηση πλωτού γεωτρύπανου προς την κυπριακή ΑΟΖ, ώστε να επιβεβαιώσει τις εκτιμώμενες ποσότητες του κοιτάσματος.

Στο εν λόγω σημείο έχουν προηγηθεί δύο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις. Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ακόμη ότι για τους στόχους ΚΡΟΝΟΣ και ΖΕΥΣ, οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε υποδομές της Αιγύπτου, υπάρχει προγραμματισμός για επιβεβαιωτική γεώτρηση και από την εταιρεία ENI προς το τέλος του χρόνου, ίσως και αρχές του 2024.

Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε παράλληλα ότι το υπουργείο έχει προτείνει τρίτη εναλλακτική λύση για αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη, είτε με σταθμό υγροποίησης, είτε με πλωτή μονάδα αεριοποίησης, για σκοπούς ασφάλειας της προμήθειας.

